Op het WK darts in Alexandra Palace liep de spanning hoog op tussen Mensur Suljovic en Joe Cullen, moest de scheidsrechter ingrijpen en volgde na afloop een interview dat alle kanten op ging. Toch stond er aan het einde van de rit één winnaar: Suljovic, die opnieuw bewees dat hij zich niet zomaar uit het veld laat slaan.

Suljovic plaatste zich voor de derde ronde van het WK darts door Cullen met 3-1 in sets te verslaan. Dat ging allesbehalve vanzelf. De Oostenrijker verloor de eerste set en miste vroeg in de wedstrijd een belangrijke dubbel. Na afloop gaf hij toe dat hij op dat moment zelfs dacht dat de partij hem zou ontglippen.

Scheidsrechter moet ingrijpen

Juist toen het duel zijn beslissende fase inging, liep de spanning verder op. Het vertragende tempo van Suljovic zorgde zichtbaar voor irritatie bij zijn tegenstander. Nadat hij in de laatste set een break had gevierd, werd hij kort aangesproken door scheidsrechter Kirk Bevins. Van zijn stuk liet hij zich echter niet brengen. Met koelbloedig spel hield hij de controle en trok hij de wedstrijd alsnog naar zich toe.

Na afloop bleef de winnaar opvallend rustig. Terwijl Cullen hoofdschuddend het podium verliet, probeerde Suljovic de gemoederen te sussen. Volgens hem was er geen sprake van opzet. Hij ontkende dat hij bewust traag speelde en benadrukte dat hij altijd alleen met zijn eigen spel bezig is. "Ik doe dit nooit voor een ander", zei hij. "Ik speel alleen voor mezelf."

'Ik ben groter dan Luke Littler'

Voor de camera volgde vervolgens een interview dat veel indruk maakte. Suljovic sprak openlijk over een zware periode in zijn leven en onthulde dat zijn moeder anderhalve maand geleden is overleden. Toch wilde hij daar geen sportieve betekenis aan verbinden. "Ik speel niet voor haar, niet voor mijn broer. Darts is van mij. Ik speel voor mezelf", klonk het vastberaden voor de camera van Viaplay.

Later, tijdens de persconferentie, kreeg het gesprek een luchtigere wending. Toen de derde ronde ter sprake kwam en de naam van Luke Littler viel, was Suljovic duidelijk in een goede stemming. Met een knipoog zei hij: "Ik ben groter dan Luke Littler", om zichzelf daarna lachend meerdere keren te corrigeren. De uitspraak zorgde voor gefronste wenkbrauwen, maar onderstreepte vooral de ontspannen en ongefilterde manier waarop de Oostenrijker zich deze middag presenteerde.

