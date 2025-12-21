De uitschakeling op het WK darts kwam hard aan bij Joe Cullen en dat was na afloop duidelijk te merken. Wat begon als een sportieve nederlaag tegen Mensur Suljovic, mondde uit in een fel statement richting zijn tegenstander. De frustratie bleef niet beperkt tot het podium en zorgde voor een discussie die de dartswereld voorlopig nog wel bezighoudt.

Cullen ging in de tweede ronde met 3-1 in sets onderuit, al begon de wedstrijd nog uitstekend voor de Engelsman. Hij pakte overtuigend de eerste set en leek het initiatief stevig in handen te hebben. Daarna kantelde het duel. Suljovic nam steeds meer controle, niet met hoge gemiddeldes, maar door het tempo uit de wedstrijd te halen.

Spanning loopt op in beslissende fase

Dat werkte zichtbaar ontregelend voor Cullen. Naarmate de partij vorderde, nam Suljovic meer tijd tussen zijn worpen en vierde hij gewonnen legs uitbundig. De spanning liep op en dat bleef niet onopgemerkt. Ook scheidsrechter Kirk Bevins greep in en sprak de Oostenrijker tijdens de wedstrijd aan op zijn gedrag.

Aan het spelbeeld veranderde dat weinig. Cullen raakte steeds verder uit zijn spel en zag in de vierde set twee kansen liggen om in de wedstrijd te blijven. Suljovic sloeg toe op dubbel tien en maakte zo een einde aan het duel. Op het podium probeerde de emotionele Oostenrijker feest te vieren, maar bij Cullen overheerste zichtbaar de woede.

'Als dit darts is, wil ik er geen deel van uitmaken'

Die frustratie kreeg kort daarna een vervolg op sociale media. Cullen liet op X weinig aan de verbeelding over. "Als dit darts is, wil ik er geen deel van uitmaken", schreef hij. Daarbij maakte hij duidelijk dat zijn kritiek niet persoonlijk bedoeld was. "Ik heb Mensur altijd mogen waarderen buiten het bord, maar wat hier gebeurde was voor iedereen duidelijk zichtbaar."

In hetzelfde bericht gaf Cullen aan dat hij het gevoel had niet alleen te staan in zijn oordeel. Volgens de Engelsman zullen sommigen dit soort gedrag verdedigen als onderdeel van het spel, maar voor hem ging dat niet op. "Noem het hoe je wilt - dit is valsspelen. Dit is geen darts", sloot hij af.

If that’s darts , I don’t want no part of it!



Always liked Mensur away from the board but that was plain for all to see!



I don’t think I’m alone in feeling this way. The old guard will say it’s part of the game but word it how you will - it’s CHEATING!



That’s not darts 😓 — J O E C U L L E N (@rockstar_13_) December 21, 2025

Suljovic toont andere kant na afloop

Waar bij Cullen vooral boosheid bleef hangen, liet Suljovic na afloop een heel andere kant van het verhaal zien. In een interview voor de camera van Viaplay sprak de Oostenrijker openlijk over een zware periode in zijn privéleven en onthulde hij dat zijn moeder anderhalve maand geleden is overleden. Toch wilde hij daar geen sportieve betekenis aan verbinden. "Ik speel niet voor haar, niet voor mijn broer. Darts is van mij. Ik speel voor mezelf", benadrukte hij.

Tijdens de persconferentie sloeg de sfeer vervolgens om naar een duidelijk luchtigere toon. Toen de derde ronde ter sprake kwam en ook de naam van Luke Littler viel, grapte Suljovic zichtbaar ontspannen. "Ik ben groter dan Luke Littler", zei hij met een knipoog, om zijn eigen woorden daarna lachend te nuanceren.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.