Het boksgevecht tussen de Amerikaan Jake Paul, de verloofde van de Nederlandse schaatstopper Jutta Leerdam, en de Brit Anthony Joshua hield de sportwereld in zijn greep. Ook wereldkampioen darts Luke Littler leefde mee. En hij liet duidelijk blijken van wie hij fan is.

Joshua sloeg Paul knock-out in de zesde ronde van hun bokswedstrijd in het Kaseya Center in Miami. Het gevecht, dat wereldwijd werd uitgezonden door Netflix, stond gepland over acht ronden.

Joshua (36), tweevoudig wereldkampioen bij de zwaargewichten en olympisch kampioen van 2012, maakte daarmee een einde aan de partij tegen de 28-jarige Paul, een influencer die zich de afgelopen jaren tot bokser heeft omgeschoold. Paul won vorig jaar nog van bokslegende Mike Tyson.

Luke Littler over Jake Paul

Voor en na de clash gaf Luke Littler commentaar op de bokspartij. Luke the Nuke, de regerend wereldkampioen darts en ook de nummer 1 op de rangijst PDC Order of Merit, vergeleek vooraf Paul met het filmkarakter Forrest Gump. In die prijswinnende film onderneemt Gump onder meer een ultralange rentocht. De boodschap van de Britse topdarter was dat Paul zich maar beter uit de voeten kon maken als AJ zijn punch uitdeelt. Gezien Gump een laag IQ heeft is de vergelijking schijnbaar bedoeld om Paul belachelijk te maken.

En na het evenement in Miami kwam er wederom een story van Littler. "Klus geklaard, makkie", concludeert hij.

Scepsis

Vooraf bestond er veel scepsis over het duel. Veel kenners achtten Paul kansloos tegen Joshua, die met de knock-out zijn reputatie als zware puncher onderstreepte: 25 van zijn 29 overwinningen kwamen op die manier tot stand. Paul wist in de eerste vier, tamme rondes de zwaarste klappen te ontwijken, maar ging in de vijfde ronde twee keer tegen het canvas. In de zesde ronde maakte Joshua het gevecht met een reeks zware stoten af.

De twee vechters zouden samen zo'n 150 miljoen euro aan prijzengeld hebben verdeeld.

