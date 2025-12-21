De dopingzaak rond Dom Taylor blijft de dartswereld bezighouden. Nadat de Engelsman na zijn diskwalificatie op het WK met een open verklaring kwam, werd het onderwerp ook besproken in de studio bij Viaplay. Daar liet oud-darter Co Stompé zich kritisch uit en deelde hij openhartig zijn eigen ervaring.

Taylor besloot twee dagen na zijn uitsluiting zelf met een verklaring naar buiten te komen. In een open en emotioneel statement nam hij verantwoordelijkheid en bood hij zijn excuses aan aan familie, fans en sponsors. De Engelsman gaf toe dat hij zichzelf én anderen had teleurgesteld en erkende dat hij te lang heeft geworsteld met mentale problemen. Volgens Taylor zocht hij pas nu hulp, omdat hij zich lange tijd sterker voordeed dan hij zich daadwerkelijk voelde.

'Dan ben je eigenlijk gewoon te laat'

Die uitleg roept bij Stompé echter vragen op. In de Viaplay-studio wees hij erop dat Taylor al eerder met een schorsing te maken kreeg en dus wist wat de gevolgen konden zijn. "Als je weet dat dit je carrière kan beïnvloeden, moet je meteen aan de bel trekken", stelde de 63-jarige Amsterdammer. "Je gaat toch niet wachten tot het wéér misgaat?"

Volgens de oud-darter draait het in dit soort zaken vooral om timing. Bij een eerste misstap kan er soms nog begrip zijn, zeker als omstandigheden worden meegewogen. Maar bij een tweede keer ligt dat anders. "Dan ben je eigenlijk gewoon te laat", was Stompé duidelijk. "Ik denk niet dat hij hier zo makkelijk vanaf komt als de vorige keer."

'Ik had een keer op een feestje een jointje gerookt'

Om zijn punt te onderstrepen, haalde Stompé vervolgens zijn eigen ervaring aan als eerste darter ooit bij wie een dopingstraf boven het hoofd hing. "Ik had een keer op een feestje een jointje gerookt", vertelde hij. "Daarna reed mijn vrouw ons terug richting Amsterdam." Onderweg schoot hem ineens iets te binnen. "Toen zei ik: volgens mij moeten we nog even terug naar die zaal voor die dopingcontrole."

"Dat moesten we wel even doen", vervolgde Stompé. "Gewoon op eigen initiatief, anders had je er waarschijnlijk nooit meer iets van gehoord", grapt hij. Zijn vrouw draaide de auto om en Stompé liet alsnog een test afnemen. "Ik ben gewoon teruggegaan en heb die dopingcontrole gedaan. Zonder er eigenlijk echt bij na te denken."

Grote gevolgen had dat uiteindelijk niet. "Ik ben er niet eens voor geschorst, maar het kwam wel gewoon aan het licht", vertelt de dartsanalist. Dat had volgens Stompé alles te maken met de situatie rond de bond op dat moment. Hij legde uit dat hij destijds niet onder een bond viel die hem daadwerkelijk kon schorsen. De Nederlandse dartsfederatie wilde wel optreden, maar daar was hij op dat moment geen lid van. Pas later, toen hij onder een andere bond viel, bestond die mogelijkheid wel. "Toen konden ze me wél schorsen", gaf hij aan, "maar dat was hier niet aan de orde."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.