De UK open begint komende vrijdag en het dartstoernooi is met 160 deelnemers het grootste toernooi van de kalender. De FA Cup van het darts, vanwege de open loting vanaf de derde ronde, herbergt veel Nederlanders. Voor Raymond van Barneveld wacht meteen een loodzware opgave door de loting.

De eerste drie rondes zijn vast geloot en daar stromen diverse darters stapsgewijs in. Omdat Van Barneveld buiten de top-32 van de wereld staat door zijn slechte periode, moet hij in ronde drie aan de bak. De Tsjech Karel Sedlacek wordt daarin zijn tegenstander en dat is meteen een lastige klant. Vanaf de vierde ronde stromen de topnamen in, onder wie titelverdediger Luke Littler en de Nederlanders Gian van Veen, Michael van Gerwen en Danny Noppert. Tot die tijd is het overleven geblazen. De UK Open is van 6 tot en met 8 maart.

Open loting

Omdat de UK Open met een open loting werkt, wordt er na de derde ronde telkens opnieuw geloot. Niemand is beschermd en iedereen kan tegen elkaar loten, elke ronde weer. Littler kan dus al vroeg bijvoorbeeld Luke Humphries of Gerwyn Price tegenkomen. Ook de Nederlanders kunnen meteen tegen elkaar loten. Check hieronder de loting van de eerste drie rondes van alle Nederlanders en de 'bekende namen'. Veel wedstrijden zijn achterwege gelaten voor het overzicht. De hele loting check je hier.

Eerste ronde:



Stefan Bellmont - Charlie Manby

Aden Kirk - Mervyn King

Alexander Merkx - Jannis Barkhausen

Sietse Lap - Ted Evetts

Samuel Whittaker - Jeffrey de Zwaan

Darius Labanauskas - Callum Francis

Jamai van den Herik - Graham Hall

Jurjen van der Velde - Jack Tweddell

Danny van Trijp - Scott Campbell

Ron Meulenkamp - Samuel Price

Jeffrey Sparidaans - Scott Waites

Nathan Potter - Chris Landman

Tweede ronde:



Sebastian Bialecki - Christian Kist

Jimmy van Schie - Tom Bissell

Darryl Pilgrim - Beau Greaves

Van der Velde/Tweddell - Leon Weber

Wesley Plaisier - Bates/Hofkens

Meulenkamp/Price - Adam Warner

Dominik Gruellich - Van den Herik/Hall

Lap/Evetts - Reyes/Usher

P Williams/Stevenson - Cor Dekker

Dennie Olde Kalter - Van Trijp/Campbell

Merkx/Barkhausen - Marvin van Velzen

Sparidaans/Waites - Potter/Landman

Maik Kuivenhoven - Unterbuchner/Rodriguez

Pratnemer/Goffin - Whittaker/De Zwaan



Derde ronde:



Karel Sedlacek - Raymond van Barneveld

Ricky Evans - Brendan Dolan

Peter Wright - Czerwinski/Labanauskas/Francis

Kevin Doets - Ricardo Pietreczko

Gabriel Clemens - Bialecki/Kist

Kim Huybrechts - Keane Barry

Rupprecht/Walker/Crabtree - Joe Cullen

Lukas Wenig - Mensur Suljovic

Niels Zonneveld - Van Schie/Bissell

Sparidaans/Waites/Potter/Landman - Connor Scutt

Spivey/Gilding/Hopp - Merkx/Barkhausen/Van Velzen

Meulenkamp/Price/Warner - Jeffrey de Graaf

Kanik/Long - Callan Rydz

Owen/Henderyck - Pilgrim/Greaves

Niko Springer - Ehlers/Kraft/Gotthardt/Lee

Ryan Meikle - William O'Connor

Nick Kenny - Lipscombe/Todd/Sneyd

Boulton/Kirk/M King - P Williams/Stevenson/Dekker

Kuivenhoven/Unterbuchner/Rodriguez - Wild/Coates/Paxton

Mario Vandenbogaerde - Van der Velde/Tweddell/Weber

Alan Soutar - Richard Veenstra

Ritchie/Leek/Sharp - Mickey Mansell

Thibault Tricole - Langford/Rosney/Burton/Eichen

Beeton/Merk/Ryan/Sykes - Lap/Evetts/Reyes/Usher

Madars Razma - Gawlas/Dudeney

Gruellich/Van den Herik/Hall - Justin Hood

Branley/O King/Brooks - Bereza/Griffin/Lukasiak

James Hurrell - Bellmont/Manby/Thorpe/Ljubic

Lovely/McGuirk - Martin Lukeman

Ian White - Olde Kalter/Van Trijp/Campbell

Tingstrom/Pearse/Culleton - Plaisier/Bates/Hofkens

Pratnemer/Goffin/Whittaker/De Zwaan - Scott Williams