De UK open begint komende vrijdag en het dartstoernooi is met 160 deelnemers het grootste toernooi van de kalender. De FA Cup van het darts, vanwege de open loting vanaf de derde ronde, herbergt veel Nederlanders. Voor Raymond van Barneveld wacht meteen een loodzware opgave door de loting.
De eerste drie rondes zijn vast geloot en daar stromen diverse darters stapsgewijs in. Omdat Van Barneveld buiten de top-32 van de wereld staat door zijn slechte periode, moet hij in ronde drie aan de bak. De Tsjech Karel Sedlacek wordt daarin zijn tegenstander en dat is meteen een lastige klant. Vanaf de vierde ronde stromen de topnamen in, onder wie titelverdediger Luke Littler en de Nederlanders Gian van Veen, Michael van Gerwen en Danny Noppert. Tot die tijd is het overleven geblazen. De UK Open is van 6 tot en met 8 maart.
Open loting
Omdat de UK Open met een open loting werkt, wordt er na de derde ronde telkens opnieuw geloot. Niemand is beschermd en iedereen kan tegen elkaar loten, elke ronde weer. Littler kan dus al vroeg bijvoorbeeld Luke Humphries of Gerwyn Price tegenkomen. Ook de Nederlanders kunnen meteen tegen elkaar loten. Check hieronder de loting van de eerste drie rondes van alle Nederlanders en de 'bekende namen'. Veel wedstrijden zijn achterwege gelaten voor het overzicht. De hele loting check je hier.
Eerste ronde:
Stefan Bellmont - Charlie Manby
Aden Kirk - Mervyn King
Alexander Merkx - Jannis Barkhausen
Sietse Lap - Ted Evetts
Samuel Whittaker - Jeffrey de Zwaan
Darius Labanauskas - Callum Francis
Jamai van den Herik - Graham Hall
Jurjen van der Velde - Jack Tweddell
Danny van Trijp - Scott Campbell
Ron Meulenkamp - Samuel Price
Jeffrey Sparidaans - Scott Waites
Nathan Potter - Chris Landman
Tweede ronde:
Sebastian Bialecki - Christian Kist
Jimmy van Schie - Tom Bissell
Darryl Pilgrim - Beau Greaves
Van der Velde/Tweddell - Leon Weber
Wesley Plaisier - Bates/Hofkens
Meulenkamp/Price - Adam Warner
Dominik Gruellich - Van den Herik/Hall
Lap/Evetts - Reyes/Usher
P Williams/Stevenson - Cor Dekker
Dennie Olde Kalter - Van Trijp/Campbell
Merkx/Barkhausen - Marvin van Velzen
Sparidaans/Waites - Potter/Landman
Maik Kuivenhoven - Unterbuchner/Rodriguez
Pratnemer/Goffin - Whittaker/De Zwaan
Derde ronde:
Karel Sedlacek - Raymond van Barneveld
Ricky Evans - Brendan Dolan
Peter Wright - Czerwinski/Labanauskas/Francis
Kevin Doets - Ricardo Pietreczko
Gabriel Clemens - Bialecki/Kist
Kim Huybrechts - Keane Barry
Rupprecht/Walker/Crabtree - Joe Cullen
Lukas Wenig - Mensur Suljovic
Niels Zonneveld - Van Schie/Bissell
Sparidaans/Waites/Potter/Landman - Connor Scutt
Spivey/Gilding/Hopp - Merkx/Barkhausen/Van Velzen
Meulenkamp/Price/Warner - Jeffrey de Graaf
Kanik/Long - Callan Rydz
Owen/Henderyck - Pilgrim/Greaves
Niko Springer - Ehlers/Kraft/Gotthardt/Lee
Ryan Meikle - William O'Connor
Nick Kenny - Lipscombe/Todd/Sneyd
Boulton/Kirk/M King - P Williams/Stevenson/Dekker
Kuivenhoven/Unterbuchner/Rodriguez - Wild/Coates/Paxton
Mario Vandenbogaerde - Van der Velde/Tweddell/Weber
Alan Soutar - Richard Veenstra
Ritchie/Leek/Sharp - Mickey Mansell
Thibault Tricole - Langford/Rosney/Burton/Eichen
Beeton/Merk/Ryan/Sykes - Lap/Evetts/Reyes/Usher
Madars Razma - Gawlas/Dudeney
Gruellich/Van den Herik/Hall - Justin Hood
Branley/O King/Brooks - Bereza/Griffin/Lukasiak
James Hurrell - Bellmont/Manby/Thorpe/Ljubic
Lovely/McGuirk - Martin Lukeman
Ian White - Olde Kalter/Van Trijp/Campbell
Tingstrom/Pearse/Culleton - Plaisier/Bates/Hofkens
Pratnemer/Goffin/Whittaker/De Zwaan - Scott Williams