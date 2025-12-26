Luke Littler is nog altijd vol in de race om zijn WK darts-titel van vorig jaar te prolongeren. Tussen de tweede en derde ronde door had de dartsster echter tijd om kerst te vieren met zijn familie en natuurlijk ook met zijn vriendin.

Littler pakte vorig jaar de winst op het WK darts door Michael van Gerwen in de finale te verslaan. Na een uitstekend jaar is de achttienjarige topdarter weer de topfavoriet voor de zege. Luke Humphries, Michael van Gerwen, Gian van Veen en Josh Rock lijken vooralsnog zijn belangrijkste uitdagers te gaan worden. Littler liet met gemiddeldes van rond de 100 al zien dat hij op het WK goed in vorm is en daarom een bedreiging is voor iedereen die hem tegen komt aan de oche.

In de eerste ronde pakte Littler een 3-0 zege op de Litouwer Darius Labanauskas. Vervolgens trof hij de amateurdarter David Davies en ook de nummer 144 van de wereld ging er zonder een set te pakken af tegen de kroonprins van het darten. In ronde drie treft Littler de ervaren Mensur Suljovic. Bij een zege op de Oostenrijker wacht in de volgende ronde de winnaar van de wedstrijd tussen Damon Heta en Rob Cross. Komt Littler ook die partij door? Dan moet hij tegen de overwinnaar van het kwart met Wesley Plaisier, Krystof Ratajski, Andrew Gilding en Luke Woodhouse.

Kerstdagen

De afgelopen dagen stond voor Littler echter in het teken van kerst vieren met zijn familie. Dat deed hij natuurlijk met zijn ouders, maar ook met zijn vriendin Faith Millar. De schoonheidsspecialiste deelde op haar Instagram een foto met de darter, waarvan inmiddels al een tijdje bekend is dat ze een setje zijn. Littler vierde ook met zijn schoonfamilie kerst en zal zich in de komende dagen nog voorbereiden op zijn terugkeer in het Alexandra Palace.

Daar keert hij aanstaande zaterdag terug. In de laatste partij van de avondsessie staat Littler zijn partij tegen Suljovic gepland. Een lastige klant voor de Engelsman, aangezien de Oostenrijker bekend staat als een zeer langzame speler. Joe Cullen, zijn tegenstander in de tweede ronde, klaagde nog steen en been over het expres vertragen en 'valsspelen' van Suljovic.