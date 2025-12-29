Luke Littler had het in de eerste ronden van het WK darts zeer gemakkelijk. Dat was maandagavond wel anders, toen hij het opnam tegen voormalig wereldkampioen Rob Cross.

Littler moest namelijk voor het eerst dit toernooi twee sets afstaan. De 18-jarige Engelsman won de eerste set met 3-1, maar moest daarna direct een klap incasseren. The Voltage kwam op 1-1 in sets. Littler overtuigde in de derde set door te winnen met een gemiddelde van 125. Ongelooflijke cijfers: de regerend wereldkampioen won met 11, 12 en 13 darts.

Littler kwam vervolgens op een 3-1 voorsprong in sets, waarna Cross terugkwam tot 3-2. In de zesde zet kreeg de kampioen van 2018 nog kansen om op 3-3 te komen, maar bij een 2-2 stand in legs trok Littler toch aan het langste eind. De jonge Engelsman kreeg héél veel te maken door gefluit uit het publiek, maar liet zich er zo min mogelijk door afleiden.

Kwartfinale WK darts

Littler mag zich in het nieuwe jaar opnieuw melden in Ally Pally. Dinsdagmiddag kan hij op zijn gemakkie naar het wedstrijd tussen Luke Woodhouse en Krzysztof Ratajski kijken. De winnaar van dat duel meldt zich op 1 januari in de kwartfinale om tegen The Nuke te gooien.

Met Michael van Gerwen, Kevin Doets en Gian van Veen zitten er nog drie Nederlanders bij de laatste zestien. Zij komen allemaal op dinsdagavond in actie. Op Oudjaarsdag (31 december) wordt er niet professioneel gedart in Londen.

