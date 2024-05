Luke Littler skipte dartstoernooi in Rosmalen voor FA Cup-finale, maar ging toch niet

Luke Littler is dit weekend niet aanwezig in Rosmalen, waar het Dutch Darts Championship 2024 wordt gehouden. De Engelsman won donderdag nog de Premier League Darts, dus met de vorm zit het wel snor. Hij zou naar de FA Cup finale tussen Manchester United en Manchester City gaan, maar dat feest ging niet door.

De reden dat Luke the Nuke zijn bommen niet komt droppen in Noord-Brabant, is dat hij met zijn manager had afgesproken dat hij naar de FA Cup-finale zou gaan. De Engelsman is een grote fan van Manchester United, dat uiteindelijk ten koste van Manchester City de bekerfinale won (2-1).

Kortom, geen Littler in Rosmalen, en dat terwijl hij zo lekker op dreef is. Ook in de Euro Tour-evenementen heeft hij zijn draai gevonden. Eind april won hij het vijfde evenement in de reeks, Austrian Darts Open. In de zogeheten European Tour of Merit van de PDC staat hij eerste.

Yanited

Nu blijkt dat Littler net zo goed wel naar Nederland kon afreizen. Hij is namelijk helemaal niet naar Wembley gegaan voor de bekerfinale. Hij keek gewoon thuis op tv naar de wedstrijd, zo blijkt uit een Instagram-story. Littler deelt een foto van zijn tv-scherm en schrijft erbij: "Ik kijk thuis naar de wedstrijd vanwege mijn veiligheid. YANITED."

FA Cup

Een paar dagen terug was hij nog vastberaden om de finale wel te bezoeken. "Natuurlijk ga ik een paar keer worden aangeklampt door mensen die een foto willen", zei hij tegen The Sun. "Voor een paar zal ik stilstaan, maar mensen moeten beseffen dat ik ook gewoon door wil gaan met mijn dag. Ik wil gewoon mijn plekje opzoeken en zien hoe hopelijk Manchester United de FA Cup wint."