Manchester United van Erik ten Hag stunt en wint FA Cup: grote rivaal Manchester City verslagen

Manchester United heeft de FA Cup gewonnen en verslaat daarmee eindelijk weer eens de grote rivaal Manchester City. De afgelopen drie edities gingen verloren, maar in de FA Cup-finale rekende de ploeg van trainer Erik ten Hag af met de blauw-witte stadsgenoot. Het eindigde in een 1-2 overwinning voor The Manunicans, waardoor zij met de beker staan. Een belangrijke overwinning voor United en Erik ten Hag.

Manchester City begon als favoriet aan de FA Cup-finale tegen stadsgenoot en grote rivaal Manchester United. De laatste twee Manchester Derby's werden al gewonnen door The Citizens met 3-0 en 3-1. Net als afgelopen jaar stonden de clubs uit Manchester in de finale van de FA Cup, destijds won Manchester City met 2-1.

Het United van Erik ten Hag wil graag revanche nemen op de blauw-witten, ook zodat zijn dienstverband nog even verlengd wordt. De oefenmeester uit Haaksbergen ligt zwaar onder vuur en er wordt zelfs al gesproken van een afscheid, ongeacht het resultaat in de FA Cup-finale.

United schiet uit startblokken

Bij een overwinning zou de ploeg van Ten Hag toch nog Europees voetbal kunnen spelen, nadat het via de competitie niet was gelukt. Manchester United schoot uit de startblokken met twee lange ballen op Marcus Rashford, maar de Engelse aanvaller, die niet geselecteerd werd voor het EK, moest het afleggen tegen Kyle Walker. De eerste kans was voor Alejandro Garnacho. De Argentijn schoot vanaf zestien meter simpel in de handen van City-doelman Stefan Ortega.

Verwacht spelbeeld; wachten op kansen City

Vanaf dat moment was het spelbeeld zoals verwacht. Manchester United gaf Manchester City de bal en loerde constant op de counter met Rashford en Garnacho. United bleef geduldig wachten en hoopte op een foutje van van de blauw-witten, zodat die snel afgestraft kon worden. United had in ieder geval de organisatie in de eerste fase goed staan, want na dertig minuten was het nog altijd wachten op de eerste kans voor City.

Cadeautje voor United: 0-1

In de dertigste minuut kwam United verrassend op voorsprong na een cadeautje van Manchester City-verdediger Joško Gvardiol. Een lange bal van achteruit leek op niets uit te lopen voor Manchester United, maar na een miscommunicatie tussen Gvardiol en City-doelman Ortega kon United gemakkelijk scoren. Gvardiol kopte de bal over de uitgekomen Ortega, waarna Garnacho vrij kon binnen tikken. Daardoor ging Manchester United verrassend aan de leiding: 0-1.

United verdubbelt score

Enkele minuten later leek Manchester City zich te herpakken. De Citizen schoten met Phil Foden voor het eerst op doel. Het was echter United dat de voorsprong verdubbelde. Marcus Rashford scoorde al uit een fraaie counter op aangeven van Garnacho, maar dat doelpunt werd nog afgekeurd. In de volgende aanval was het alsnog 0-2. Na een goede aanval gaf aanvoerder Bruno Fernandes de bal blind op Kobbie Mainoo, die van een paar meter goed tegendraads binnen schoot. Daarmee zette de 19-jarige middenvelder, die dit jaar doorbrak, zijn ploeg op 0-2.

Verrassende ruststand

Voorafgaand aan de wedstrijd gaf niemand een stuiver voor een 0-2 ruststand in het voordeel van Manchester United. Beide ploegen gingen echter toch echt de kleedkamers opzoeken met een marge van twee voor United. Manchester City speelde allesbehalve een goede wedstrijd. De regerend bekerwinnaar was erg slordig en creëerde slechts één schotje van afstand. The Manunicans liggen op koers voor de FA Cup en revanche op de grote rivaal.

City zet turbo aan

Manchester United was vanaf het begin van de tweede helft op jacht naar de 0-3, maar ze werden teruggedrongen door City. De ploeg van Pep Guardiola schoot uit de startblokken en zette de turbo aan. Topschutter Erling Haaland gaf een waarschuwing met een geweldige poeier op de lat. Daarna volgde een kiezelharde poging van Kyle Walker, die uitstekend uit het doel werd gehouden door André Onana. Daarmee was het na ruim een uur spelen nog altijd 0-2.

United beslist het niet

Met nog slechts twintig minuten op de klok kreeg United de eerste kans van de tweede helft. Garnacho kreeg de bal in zijn voeten, kwam goed naar binnen en passeerde op snelheid Gvardiol. De Argentijnse aanvaller en doelpuntenmaker schoot echter hard op het lichaam van City-goalie Ortega. Daarna volgden wissels aan de kant van United. De leeg gestreden Lisandro Martinéz werd vervangen voor Johnny Evans, terwijl Rasmus Højlund voor Marcus Rashford kwam.

Geblunder André Onana: 1-2

In de 86e minuut ging André Onana gruwelijk in de fout. De Kameroense goalie, die onder meer bij Internazionale en Ajax speelde, liet een schot van Jérémy Doku simpel door zijn handen glippen. De Belgische aanvaller kwam vanaf links naar binnen en schoot in de korte hoek. De bal leek gemakkelijk gepakt te kunnen worden door Onana, maar de doelman kreeg zijn handen niet achter de bal: 1-2. Het werd nog een paar minuten billenknijpen voor Ten Hag en zijn United.

FA Cup voor United

Na overwinningen tegen Wigan Athletic, Newport County, Nottingham Forest, Liverpool en Coventry City versloeg Manchester United in de finale ook Manchester City. Daarmee pakte de ploeg van Ten Hag voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis de FA Cup. De laatste FA Cup-winst dateert van het seizoen 2015/2016. Destijds was Louis van Gaal de hoofdcoach. Ook Van Gaal werd, ondanks het winnen van de FA Cup, ontslagen. Het is nog maar de vraag hoe lang Ten Hag nog aan het roer staat bij United.