Ontketende Michael van Gerwen maakt eindelijk einde aan vloek, maar grijpt wel naast 10.000 pond

Het is Michael van Gerwen eindelijk gelukt om een einde te maken aan de vloek die op hem rustte in de Premier League Darts. De Nederlandse topdarter bereikte ten koste van Chris Dobey zijn eerste finale dit seizoen. Daarin liep hij vervolgens wel tegen een sensationele Luke Littler aan.

Van Gerwen was in de zes voorgaande avonden bijna perfect constant. Vijf van die avonden won hij zijn kwartfinale, waarna hij er ook telkens weer uitvloog in de halve finale. In Cardiff was het eindelijk raak voor de Nederlander. In een bizarre wedstrijd tegen Chris Dobey bereikte hij voor het eerst dit seizoen een finale tijdens een Premier League Darts-avond.

Herhaling van halve finale en finale WK

Het was zo bizar omdat Dobey in de openingsfase nauwelijks scorende pijlen gooide. Hij kwam niet boven de 80 gemiddeld uit en gaf Van Gerwen zo vrij baan om de wedstrijd al vroeg te beslissen. De Nederlander gooide zelf prima eerste legs, waarin hij zijn tegenstander twee keer brak en zo snel op 3-0 voor kwam. Even later stond het 5-1 en was de zege zo goed als binnen. De 6-1 overwinning was een herhaling van de halve finale op het WK darts, toen Van Gerwen begin januari met dezelfde uitslag (maar dan in sets) Dobey uitschakelde.

Veel bekenden

In Cardiff zijn veel vrienden, familie en/of kennissen van MVG in het publiek. De PDC deelde een aandoenlijk filmpje van Van Gerwen, die na zijn sensationele zege op Luke Humphries in de kwartfinale een aantal mensen knuffelde en ze lachend en kussend bedankte voor hun steun. In ieder geval is ook zijn vrouw Daphne in de Welshe hoofdstad.

Luke Littler

Van Gerwen moest het in zijn eerste finale van dit Premier League-seizoen opnemen tegen Luke Littler. De twee maakten er een veel leukere wedstrijd van dan tijdens hun WK-finale. Beiden eindigden boven de 100 gemiddeld, maar er is altijd baas boven baas. Littler had een scorend gemiddelde van ruim 131, gooide onderweg een waanzinnige negendarter en versloeg Van Gerwen met 6-4. Daardoor pakte de Nederlander wel 3 punten, maar greep hij naast de avondwinst en de bonus van 10.000 pond.

Geen Gerwyn Price

Geen Gerwyn Price dus, die in eigen huis een bizarre kwartfinale tegen Cross verloor. De Engelsman kwam 5-2 voor, zag de Welshman gesteund door het publiek terugkomen tot 5-5 en dacht dat het over was. Price stond op 40 te wachten toen Cross de hoogste finish van allemaal uitgooide: 170 om de wedstrijd te winnen op sensationele wijze. Littler maakte vervolgens in de halve finale gehakt van Cross: 6-2.