Bij Vandaag Inside werd de situatie van darter Raymond van Barneveld besproken. De heren lieten zich niet al te vleiend uit over de vijfvoudig wereldkampioen.

"Hè, die Rafael van der Vaart gaat Barney helpen", begon presentator Wilfred Genee enthousiast. De oud-voetballer zei tegen de NOS dat hij een bijdrage wil leveren aan de loopbaan van de Haagse dartspionier. Van Barneveld gaf laatst aan dat hij een coach nodig heeft die hem hard aanpakt, want hij is erg lui en traint niet vaak genoeg.

"Ik kan niets beloven, maar ik ga mijn best doen", aldus Van der Vaart. "Als er iemand niet naar de sportschool gaat, dan ben ik het. Maar ik heb tegen hem gezegd dat ik met mijn netwerk mijn best ga doen."

Wijn

Johan Derksen en Renè van der Gijp barsten daarop in lachen uit en voorspellen dat hij dan nooit meer wat zal winnen. "Hij had drie mensen in het publiek geraakt, het ging helemaal mis de laatste keer", grapte Genee over Van Barneveld.

"Daar had hij nog een boete voor gekregen. Hij zei dat hij niet meer wist hoe het mist. En toen belde Van der Vaart op en die zegt: 'Ik kom met mijn vader, dan gaan we wijn drinken en in de auto rondrijden'."

Mentaal

Johan Derksen zegt daarop: "Hij moet vooral mentaal geholpen worden, die man. Als hij verliest, dan is hij in staat zelfmoord te plegen. Het is heel aardig van Van der Vaart. Niet dat ik zoveel vertrouwen in de coaching van Van der Vaart heb."

En Van der Gijp voegt toe: "Wat moet je nu voor sponsors aanbrengen bij Barney? Specsavers?" Valentijn Driessen weet er ook nog wel een: "Bacardi cola".

Ontspannen

Van der Vaart zei verder: "Raymond heeft het darten in Nederland op de kaart gezet. Raymond is, net als ik, een geboren talent. En dan word je lui. Je moet het allemaal niet zo serieus nemen. We hebben het over darten. Het is mentaal. Ik ben ervan overtuigd dat Raymond iedereen van het bord gooit als hij ontspannen is. Misschien moet hij wel weer vier baco's drinken voor een wedstrijd, zoals vroeger."