Wessel Nijman is de eerste van negen Nederlanders die sneuvelt in de tweede ronde van het WK darts. De darter uit Uitgeest was niet scherp genoeg op zijn dubbels en liet veel kansen liggen, waardoor hij met 3-0 ten onder ging tegen Gabriel Clemens.

Nijman maakte in zijn eerste ronde veel indruk in de partij tegen Karel Sedlacek. Met een gemiddelde van rond de 100 walste hij met 3-0 over de Tsjech heen en gaf hij een waarschuwing af aan de rest van het veld. Clemens speelde in zijn eerste partij tegen Alex Spellman en won met dezelfde cijfers. De winnaar van de partij tussen Nijman en de Duitser neemt het in de volgende ronde op tegen Luke Humphries. Dan moet de Brit wel afrekenen met routinier Paul Lim in zijn tweede ronde.

Wisselende start

Nijman mocht de eerste set beginnen en deed dat in leg één meer dan uitstekend. Met een knappe 116-finish hield hij zijn eigen leg, maar vervolgens kwam Clemens steeds meer in de wedstrijd. De Duitser was scorend een stuk beter en gooide vijf keer 140 of meer, waardoor hij sneller op een dubbel kwam. Clemens won drie legs op rij en pakte direct de set van Nijman af en deelde zo een tik uit aan de Nederlander.

In set twee leek Nijman zijn ritme steeds meer teruggevonden te hebben. Scorend was het een stuk beter van de 25-jarige darter uit Uitgeest en in de laatste leg kreeg hij een ideale kans om de break te pakken die hij nodig had. Nijman kreeg drie pijlen op dubbel 8 om de stand naar 1-1 te trekken, maar hij gooide drie pijlen naast de gevraagde dubbel. Clemens gooide vervolgens wel zijn dubbel 20 en deelde daarmee een mokerslag uit aan Nijman. Met 2-0 achterstand ging de Nederlander de tweede pauze in om vervolgens terug te komen voor een lastige opdracht: drie sets op rij winnen.

Comeback blijft uit

In set 3 had Nijman maar één taak, zijn eigen legs houden. Dat lukte in leg 1, maar in leg 2 kreeg de Nederlander weer een aantal pijlen om Clemens te breken. Die gingen er allemaal naast en dus bleef de druk er vol op bij Nijman. In leg 3 kreeg hij weer twee pijlen op een dubbel om zijn eigen leg te houden en ook die gingen er niet in. Clemens speelde het uiteindelijk goed uit en won ook set 3, waardoor Nijman uit het WK ligt. Hij is daarmee de eerste van de negen Nederlanders in de tweede ronde die sneuvelt.

