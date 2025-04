Goede vriend Michael van Gerwen komt met verklaring voor hevige emoties: 'Het zit zo hoog bij hem'

Het was een week van uitersten voor de Nederlandse topdarter Michael van Gerwen. Op vloertoernooien en de Premier League Darts in Rotterdam stelde hij zwaar teleur, maar in München won hij opeens een Euro Tour. Het zorgde voor een tot tranen geroerde Van Gerwen.

Vriend en vertrouwenspersoon Vincent van der Voort zag de eindzege van Mighty Mike op de German Darts Grand Prix niet aankomen. "Ik kan hier wel heel mans gaan zitten en zeggen ik zag het aankomen, maar dat is natuurlijk niet."

Van der Voort wijst daarbij naar de magere week die er aan vooraf ging voor Van Gerwen. Op de ProTour verloor hij twee keer met een gemiddelde van in de 80 en bij de Premier League Darts in Rotterdam Ahoy werd hij meteen in de kwartfinales uitgeschakeld.

Beetje geluk nodig

Van Gerwen kroop in München enkele keren door het oog van de naald, zag Van der Voort. "In de eerste ronde (tegen Kim Huybrechts, red.) had hij gewoon eruit gekund, ondanks dat hij die wedstrijd beter was, hij krijgt gewoon matchpijlen tegen. Dat geluk had hij misschien even een beetje nodig. Maar de rest van het weekend fantastisch gespeeld, het zag er ook goed uit. Echt een topweekend", verzekert de ex-darter.

Toch tempert hij de euforie enigszins. "Hij moet nu niet denken dat hij er helemaal is. Nu zorgen dat het geen incident is. Nog steeds zal er heel hard getraind moeten worden, om constant te worden. Het gevaar ligt nu dat hij denkt zie je wel, ik ben er weer helemaal", denkt Van der Voort.

Druk op Van Gerwen

Presentator Damian Vlottes vraagt zich af of de eindzege van Van Gerwen komt door de mindere druk die op hem zou liggen bij de Euro Tour in München, vergeleken met de Premier League in eigen land. Dat is volgens Van der Voort niet het geval. "Er moet gepresteerd worden. Als Michael niet wint, dan staat het vijf minuten later in elke krant", denkt hij. "Dan wordt er weer gezegd van het is er niet en weet ik veel wat allemaal. Plus hij legt zichzelf enorm veel druk op."

Volgens Van der Voort weet Van Gerwen als geen ander hoe het is om met de druk om te gaan. "Maar als de vorm wegblijft, dan wordt het voor hem natuurlijk ook zwaar."

Emoties bij 'extreme' Van Gerwen

Na zijn winnende pijl in de finale tegen Gian van Veen schreeuwde Van Gerwen het uit. Daarna vocht hij tegen de tranen. "Dan zie je wel hoe hoog het zit. Michael is een jongen van extremen. Alles is over de top. Alles wat hij doet is extreem, het kan nooit gewoon normaal", grijnst Van der Voort.

"Dat is ook met dit. Het zit zo hoog bij hem, dat hij dan emotioneel wordt. Hij ziet het niet zo als mensen zeggen het is maar een Euro Tour, je hebt er al 37 gewonnen en dit is nummer 38. Dat is op dat moment het allerbelangrijkste wat er is."

Beluister Darts Draait Door

In de gloednieuwe aflevering van Darts Draait Door staat de eindzege van een emotionele Michael van Gerwen op de Euro Tour in München centraal. Verder bespreken presentator Damian Vlottes en ex-darter Vincent van der Voort de ontwikkeling van verliezend finalist Gian van Veen, het gedrag van wereldkampioen Luke Littler op sociale media en de middelvinger van de excentrieke Scott Williams. Check vanaf 16.00 uur in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.