Bewondering voor Nederlands dartstalent: 'Heel goed dat hij ziek is'

Als goede vriend was Vincent van der Voort tijdens de finale van de Euro Tour in München 'uiteraard' voor Michael van Gerwen. Maar de Nederlandse ex-prof had het de tegenstander van MVG in de finale wel gegund om te winnen. De onverwachtse prestatie van Gian van Veen (23) valt op.

De finale in het paasweekend was volledig Nederlands, met Van Gerwen die zijn eerste titel van het jaar pakte en Van Veen beteuterd achterliet. In Hongarije in 2024 was de uitkomst van hun eerdere onderlinge Euro Tour-finale hetzelfde. Maar het feit dat Van Veen er nu in München goed ziek van was, zorgt voor complimenten in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Het is goed dat hij er zo ziek van was. Dat moet ook", vindt Van der Voort.

'Als je het iemand gunt'

"Hij had ook kunnen denken dat hij nu weer een finale had gehaald en dat hij daar tevreden mee was. Maar dat was niet zo. Het was zeker geweldig geweest als hij had gewonnen. Als je het iemand gunt, dan is het Gian wel. Hoe hij zich aan het ontwikkelen is... Dit hadden weinig mensen voorspeld. Als je ziet hoe hij het benadert en de stappen die hij blijft zetten..."

'Dat is geen geluk, hè?'

Van Veen had in München ook zeker geen 'mazzelloting'. Onderweg naar de finale versloeg hij onder anderen wereldkampioen Luke Littler met een gemiddelde van ruim 110. "Wie hij verslaat en hoe hij dat doet... Dat is geen geluk hè? Hij legt z'n tegenstanders veel druk op, omdat hij scorend zo goed is. Hij hoort zeker bij de top-16 van de wereld op dit moment. Misschien wel top-10."

'Hij weet wat hij wil'

Ook in de houding van The Giant en in het interview na afloop, oogt hij volgens presentator Damian Vlottes 'erg volwassen voor zijn leeftijd'. Hij is pas net 23 jaar oud en dat valt ook Van der Voort op. "Hij is goed in die interviews, maar ook als analist bij Viaplay vind ik hem goed. Hij verwoordt het goed en is netjes. Hij weet wat hij wil."

Darts Draait Door

