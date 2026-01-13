Luke Littler baarde opzien met het tekenen van een tienjarig contract bij sponsor Target voor naar verluidt liefst 2,3 miljoen euro per jaar. Maar volgens ex-profdarter Vincent van der Voort moeten dat soort bedragen wel met een korreltje zout genomen worden. "Dat is ook niet waar, ik geloof er helemaal niks van", zegt hij in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

Met veel bombarie werd de contractondertekening van Littler bij Target aangekondigd. Twintig miljoen pond voor de komende tien jaar. Klinkende cijfers, waar dus volgens de Nederlandse ex-prof een addertje bij onder het gras zit. "Mooie bedragen, ja ja. Ik denk niet dat dat met dartspullen verkopen haalbaar is. Dat kan niet." Target maakt de pijlen van Littler en verdient dus aan elk verkocht setje. Op zijn beurt profiteert de tweevoudig wereldkampioen daar dan weer van, maar nooit zoveel als die 2,3 miljoen euro per jaar.

'Dat kan je helemaal niet zeggen'

"Zijn materiaal is natuurlijk wel in trek, het zijn dure pijlen en Littler krijgt er een goed percentage van, maar voor tien jaar... Sowieso krijgt hij het niet allemaal gegarandeerd. Hij heeft een contract en zal daar zeker een half miljoen pond per jaar van krijgen, maar de andere 1,5 miljoen pond is door middel van royalty's. Bedrijfstechnisch kan je namelijk helemaal niet zeggen dat je twee miljoen pond gegarandeerd elk jaar aan Littler uitkeert, tien jaar lang."

'Hem kan ook wat overkomen'

Daar bovenop moet het volgens Van der Voort ook maar zolang goed blijven gaan met het paradepaardje van het darts. "Er zal in zijn contract staan dat hij in de top-acht van de wereld moet staan, Premier League moet spelen en zelfs een tourkaart moet hebben. Hem kan ook wat overkomen, hè. Laten we hopen van niet, maar het kan natuurlijk wel gewoon. De wereld zit vol gekke dingen."

