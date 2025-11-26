Michael van Gerwen was maandag live bij de loting van het WK darts. De Nederlandse topdarter mag dan qua resultaten en privéleven een beroerd jaar achter de rug hebben, hij is nog altijd een graag geziene gast die niet bang is om zijn mening te geven. Hij voorziet een inzakking van Luke Littler en Luke Humphries.

Van Gerwen schoof aan bij Talksport om terug en vooruit te blikken op zijn dartscarrière. Hij is nog altijd de nummer drie van de wereld en dus iemand om rekening mee te houden op het aanstaande WK darts. Hij kreeg de afgelopen maanden flinke kritiek te verduren en noemt dat terecht. "Als ze helemaal niet meer over je praten, dan heb je pas echt een probleem", lachte hij.

'Ik wil stabieler zijn'

De Nederlander miste de Players Championships Finals en kan dus fris richting Alexandra Palace. Het wordt het begin van iets nieuws voor Van Gerwen. "Ik heb een rampjaar gehad, die ik op de kin moet nemen en nu door moet gaan. Ik wil met een schone lei beginnen aan het nieuwe jaar. Ik wil stabieler zijn, zowel in het leven als op het bord. Het leven is flink veranderd voor me. Voordat ik ga plannen, moet ik eerst kijken hoe het loopt thuis."

Huwelijk op de klippen'

Het huwelijk met ex-vrouw Daphne strandde en de twee zijn nog altijd bezig met het afwikkelen van de scheiding. Daarnaast en bovenal delen ze de zorgen van hun twee kinderen. Dat zorgde er afgelopen maanden voor dat Van Gerwen af en toe toernooien moest afzeggen en zich niet volledig kon toeleggen op het darts. Luke Littler en Luke Humphries gingen er ondertussen met zijn nalatenschap aan de haal aan de oche.

'Andere spelers moeten niet meer bang zijn'

Maar ook dat is eindig, voorspelt Van Gerwen. "Zij zullen minder gaan winnen. Misschien niet dit of volgend jaar, maar niemand houdt dit jaar na jaar vol. Ik zie het niet gebeuren. Maar andere spelers moeten nog steeds opstaan en niet meer bang zijn voor ze. Dat ze gewoon zo goed spelen als dat ze kunnen tegen die twee."

'Dat gaat nog wel tegen hem werken'

Littler is pas 18 jaar oud e heeft nog een hele carrière te gaan. Toch laat hij nu al dingetjes zien waarvan Van Gerwen denkt dat hem dat nog wel op gaat breken. Zoals het 'vernederen' van zijn tegenstanders met show-routes om te finishen. "Dat zal ooit nog wel eens tegen hem gaan werken. Maar hij is nog jong, ik ben dubbel zo oud als hij."

