De zondagmiddagsessie van de Belgium Darts Open was er een om van te smullen. Na de stunt van Niels Zonneveld liet ook Michael van Gerwen zich van zijn beste kant zien.

Topdarter Van Gerwen mag zich gaan opmaken voor de kwartfinale van het derde Euro Tour-toernooi in het Belgische Wieze. In zijn derde ronde rekende hij met 6-5 af met Daryl Gurney.

Van Gerwen overtuigend

Het duel was een ware thriller. De Noord-Ier gooide met een gemiddelde van 109,7 zijn beste wedstrijd ooit op een Euro Tour. Van Gerwen zette daar een gemiddelde van 108,7 tegenover. Lang leek de Nederlander de wedstrijd in de tas te hebben. Bij een stand van 5-4 voor MvG gooide Gurney tweemaal tops voor een 140 finish, Van Gerwen stond te wachten op 49 voor de wedstrijd. De drievoudig wereldkampioen begon de beslissende elfde leg met zeven perfecte darts, waardoor hij de wedstrijd uiteindelijk over de streep trok.

Wattimena kan niet stunten tegen Luke

Waar Niels Zonneveld eerder op de zondagmiddag stuntte door wereldkampioen Luke Littler met 6-5 uit te schakelen in de derde ronde van de Belgium Darts Open, kon landgenoot Jermaine Wattimena geen vuist maken tegen de andere Luke. De Nederlander verloor kansloos met 6-1 van Luke Humphries.

Baetens laats thuispubliek uit hun dak gaan

De meest verrassende kwartfinalist in Wieze is de thuisfavoriet Andy Baetens. De Belg wist eerder af te rekenen met Joe Cullen en Stephen Bunting. In de derde ronde was hij in de beslissende elfde leg te sterk voor Martin Schindler. Na zijn rake matchdart ontplofte het Belgische publiek. In de kwartfinale neem Baetens het zondagavond op tegen Jonny Clayton, hij won eerder op de middag met 6-5 van Ross Smith.

Kim Huybrechts kon het Belgische publiek niet in extase brengen. De ervaren darter verloor zijn derde ronde met 6-3 van Chris Dobey. De laatste wedstrijd van de middag ging tussen Cristo Reyes en Ryan Joyce. De Engelsman won die partij en gaat het opnemen tegen Van Gerwen in de kwartfinale. Deze beginnen zondagavond om 19.00 uur.