Niels Zonneveld heeft een ware stunt afgeleverd op de Euro Tour in het Belgische Wieze. De Nederlander schakelde in de derde ronde van de Belgium Darts Open de wereldkampioen Luke Littler uit.

Na een ware thriller heeft Zonneveld vriend en vijand verrast door Luke Littler naar huis te sturen. Dankzij een heerlijke 147 finish won hij met 6-5 van de Engelse tiener.

Zonneveld domineert

Zonneveld kwam vroeg in de wedstrijd met 3-1 achter. Maar in het middenstuk van de eerste derde ronde partij van de middag was de 27-jarige Nederlander heer en meester. Zo wist hij Littler bijna twee keer op rij te breaken door gemiddeld ruim 101 punten te gooien. Uiteindelijk voorkwam de wereldkampioen dat door een fantastische 156 finish uit te gooien, nadat Zonneveld een dubbel 19 ging splitsen.

In de beslissende elfde leg trok Zonneveld aan het langste eind. Zijn tweede matchdart was raak, waardoor hij zich mag opmaken voor de kwartfinale zondagavond. Daar treft hij landgenoot Danny Noppert. De 'Freeze' won zijn derde ronde partij van Ryan Searle. Noppert won net als Zonneveld door een beslissende elfde leg te winnen. Hij overleefde zelfs een matchdart van Searle.

Na afloop gaf Zonneveld zijn reactie bij de PDC. "Voor de wedstrijd dacht ik: Ik speel gewoon mijn eigen wedstrijd." Hij gaf aan het moeilijk te vinden een kans te hebben tegen Litter. "Uiteindelijk was het een hele opluchting."

Veel Nederlanders in actie

Naast Noppert komen ook Jermaine Wattimena (tegen Luke Humphries) en Michael van Gerwen (tegen Daryl Gurney) in actie in Wieze. De vorige Euro Tour werd nog gewonnen door Wessel Nijman. In het Duitse Göttingen won hij voor het eerst een Euro Tour-titel. In de derde ronde trof hij vorige week nog Zonneveld. De twee waren vroeger nog buren, waardoor het duel een extra lading kreeg. Nijman verloor in Wieze gelijk zijn eerste partij tegen de Pool Sebastian Bialecki.