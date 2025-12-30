Michael van Gerwen is klaar op het WK darts. De drievoudig wereldkampioen was dinsdagavond niet opgewassen tegen 'good old' Gary Anderson. In de vierde ronde bleek de Schot met liefst 4-1 in sets te sterk.

De twee topdarters stonden dinsdagavond alweer voor de 77e keer tegenover elkaar. Van Gerwen begon als nummer 3 van de wereld aan de wedstrijd, Anderson als 14e. Maar van The Flying Scotsman moet worden gezegd dat hij veel toernooien overslaat vanwege zijn leeftijd (55), wat die plek op de ranglijst nog indrukwekkender maakt.

De Schot is het spelletje dan ook nog zeker niet verleerd. De wereldkampioen van 2015 en 2016 won de eerste set nét aan: 3-2. Van Gerwen moest dus direct in de achtervolging. Hij kwam in de tweede set direct op voorsprong, door direct de juiste dubbel te raken. De Nederlander wist dat het missen van een dubbel zou betekenen dat de leg zo goed als zeker naar Anderson ging.

Zeer hoog niveau

Uiteindelijk stond ook de tweede set na vier legs op 2-2. Nu was het de beurt aan Van Gerwen om zijn eigen leg (en set) te houden. Maar dat lukte niet: Anderson gooide 78 uit na een paar puddingbeurten van de Nederlander en liep zo uit naar 2-0 in sets. De darters waren keer op keer in vijf beurten (maximaal vijftien pijlen) uit.

Van Gerwen gooide in de tweede leg van de derde set met een 10-darter. Hij won de set (van Anderson) uiteindelijk overtuigend met een gemiddelde van 117, waarmee Mighty Mike zichzelf terug in de wedstrijd knokte: 2-1. Toch bleek dat van korte duur, want Anderson zette zichzelf op één set van de overwinning (3-1).

In de vijfde set kregen de fans in Ally Pally éindelijk een slechte beurt te zien. Het lukte Anderson niet om dubbel 4 te gooien, waarna Van Gerwen drie pijlen op dubbel 1 miste. Daarom pakte de Schot toch de leg en kwam hij op één legje van de overwinning: 2-1. Van Gerwen kreeg vervolgens D13 er niet in en gaf zo de overwinning definitief uit handen.

Anderson neemt het in de volgende ronde op tegen Justin Hood, die dinsdagmiddag van Josh Rock won. Zij spelen op nieuwjaarsdag tegen elkaar.

