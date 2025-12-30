Michael van Gerwen tegen Gary Anderson. De clash der clashes in de vierde ronde van het WK darts. Dinsdagavond betreden de legendes het podium in het Alexandra Palace. Vincent van der Voort spreekt in Sportnieuws.nl Darts Draait Door zijn verwachtingen uit. "Als Michael dat niet is, moet hij meteen stoppen."

Presentator Damian Vlottes noemt het 'dé wedstrijd' van de avond. "Het voelt een beetje alsof we hier een jaar extra op hebben moeten wachten", aldus Vlottes. Op het WK van 2025 konden de twee elkaar ook in deze ronde treffen, alleen toen verloor Anderson van de Nederlandse Zweed Jeffrey de Graaf.

"Dat is een wedstrijd, dan komt het beste in allebei naar boven", denkt Van der Voort. "Twintig jaar geleden speelden ze al tegen elkaar, toen was het al op het scherpst van de snede. Dat zal nu ook weer zijn", verwacht de oud-darter.

Altijd verhitte strijd

De vonken vlogen er met name vanaf toen Van Gerwen en Anderson respectievelijk nummer 1 en 2 van de wereld waren. In 2017 hield MVG zijn Schotse evenknie van zijn derde wereldtitel op rij af. "In die periode heeft hij Anderson veel pijn gedaan", stelt Vlottes.

"Als je door de hele carrière kijkt, wint Michael vaker van Anderson dan andersom. Ik denk ook dat als het dicht bij elkaar blijft, Michael meer de winnaar is van de twee dan Anderson. Alleen Anderson maakt ook een hele goede indruk. Die heeft twee fantastische wedstrijden gespeeld", wijst Van der Voort naar de clashes met Connor Scutt en Jermaine Wattimena.

"Anderson is niet meer zo met zijn sport bezig als tien jaar geleden. Alleen dit jaar merk je wel dat hij scherper is en heel graag wil. Dan is hij wel op zijn gevaarlijkst", vindt Van der Voort.

Wedstrijd onder hoogspanning

Van Gerwen tegen Anderson wordt gezien als de El Clásico van het darten. Mighty Mike sprak zich na zijn winst op de Duitser Alexander Merk negatief uit over de Schot. "Wanneer heeft hij voor het laatst een toernooi gewonnen", wilde Van Gerwen van het aanwezige journaille weten na zijn overwinning in de Derde ronde. Ook bekritiseerde hij de nonchalante houding van Anderson.

"Dat doen ze een beetje over en weer. Dat heeft Van Gerwen altijd met Anderson en Peter Wright gehad. Michael kan er moeilijk mee omgaan als mensen er zo relax in staan. Die vindt dat zo iemand altijd voor de winst moet gaan", verklaart Van der Voort. "Hij vindt het makkelijk dat hij zich in de underdogpositie brengt. We weten allemaal dat Anderson tot op het bod gemotiveerd is."

"Als Michael dat niet is, moet hij meteen stoppen. Op de eerste wedstrijd na vond ik hem best fanatiek ogen. Als je dat in de laatste 16 van een WK tegen Gary Anderson niet op kan brengen, dan is er iets echt mis", meent Van der Voort. De Nederlandse ex-darter verwacht een spannende wedstrijd die wordt gewonnen door Van Gerwen.

