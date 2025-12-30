Gian van Veen is de enige Nederlander die op nieuwjaarsdag terugkeert in het Ally Pally. Michael van Gerwen en Kevin Doets vlogen er op 30 december uit op het WK darts. Zie hieronder de uitslagen van dinsdagavond.

Charlie Manby - Gian van Veen 1-4

De avond werd geopend door Charlie Manby en Van Veen. The Giant was de torenhoge favoriet tegen de debutant en dat bleek ook terecht. De virtuele nummer vijf van de wereld won met liefst 4-1 van de debutant. De Nederlander neemt het op nieuwjaarsdag op tegen Humphries.

Michael van Gerwen - Gary Anderson 1-4

Van Gerwen kreeg met Anderson een zeer lastige tegenstander voor zijn kiezen. De nummer drie van de wereld komt steeds beter in het toernooi, terwijl Anderson in de vorige ronde héél veel moeite had met Jermaine Wattimena. Desondanks trok de Schot overtuigend aan het langste eind. Hij won met liefst 4-1 van de drievoudig wereldkampioen. Justin Hood wordt op nieuwjaarsdag zijn tegenstander.

Luke Humphries - Kevin Doets 4-1

De nummer twee van de wereld tegen één van de sensaties op dit WK: Humphries tegen Doets. De Engelsman was nog niet oppermachtig op dit toernooi en moest al de nodige sets (drie in totaal) afstaan aan zijn tegenstanders. Doets kende in de vorige ronde een kraker van een wedstrijd tegen Nathan Aspinall. Hawkeye trok uiteindelijk aan het langste eind: 4-3. Maar in het onderlinge duel bleek Humphries veel sterker en won met 4-1.

Humphries speelt in de kwartfinale tegen Van Veen, de enige overgebleven Nederlander. Luke Littler, Jonny Clayton en Gary Anderson zijn de andere overgebleven grote namen in het WK darts. Laatstgenoemde neemt het op tegen debutant Hood.

