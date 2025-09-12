Michael van Gerwen en Wessel Nijman hebben het publiek in de AFAS Live in Amsterdam getrakteerd op een wereldpartij. De Nederlandse darters dreven elkaar tot het uiterste, en dat was te zien qua niveau. Er moest een beslissende leg aan te pas komen.

Het contrast tussen de twee kon bijna niet groter. Nijman verkeert in goede vorm, terwijl Van Gerwen door alle omstandigheden nog zoekende is. Vorige week op de Euro Tour noteerde hij een gemiddelde van 112, om een dag later niet boven de 90 uit te komen. Niet gek dat het nog onwennig is, na wat hij dit jaar allemaal heeft meegemaakt:

Krankzinnig hoog niveau

Het begin tegen Nijman was roestig. De jonge Nederlander won het bullen en mocht beginnen. Dat deed hij zonder enkele zenuwen. Nijman kwam mede door missers van Van Gerwen op een 2-0 voorsprong. Gesteund door het publiek werkte Mighty Mike zich terug door in de leg van Nijman in 13 pijlen uit te zijn.

Nijman counterde dat met een twaalfdarter, terwijl Van Gerwen op 20 stond te wachten en al een pijl op 2-2 had gemist. Desondanks was het even later toch gelijk. De oudste van het stel denderde door als een stoomtrein. Ook toen Nijman niet bleef missen. De jongeling was vijf uit vijf op zijn dubbels en gooide zelfs een leg in 10 pijlen uit. Bij 5-4 kreeg hij één matchdart, die hij miste. Dat kwam hem duur te staan, want Van Gerwen maakte gelijk én won de beslissende leg.

MvG PULLS IT OUT THE FIRE!



Michael van Gerwen comes through a last-leg decider against Wessel Nijman!



Just look what it means to him!



📺 https://t.co/vLQQQ7uwqw#WSODFinals | R1 pic.twitter.com/ylDyn1tlnH — PDC Darts (@OfficialPDC) September 12, 2025

Emotionele Van Gerwen

Waar Nijman bibberde in de slotleg, toonde Van Gerwen zijn klasse. Na zijn winnende pijl kwamen er veel emoties los. Eerst volgde de bekende vreugdekreet, daarna vloog hij dochter Zoë in de armen. Een ontroerend moment.

Landgenoten

De avond in Amsterdam werd afgetrapt door twee Nederlanders: Kevin Doets en Jermaine Wattimena. Eerstgenoemde trok na een spannende partij aan het langste eind. Daarna deed hij een heftige onthulling:

Later op vrijdag komt Danny Noppert nog in actie. Hij speelt tegen Stephen Bunting. Zaterdagmiddag komt Raymond van Barneveld nog in actie tegen de Noor Cor Dekker.