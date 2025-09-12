Michael van Gerwen boekte een emotionele overwinning in de eerste ronde van de World Series of Darts Finals. De Nederlander rekende in een zinderende partij af met landgenoot Wessel Nijman. Laatstgenoemde kreeg zelfs één matchdart, maar de oudgediende trok aan het langste eind.

"Voelde lekker al vanaf begin. Ook al kom ik 3-1 achter, ik denk dat dat totaal onverdiend was. Ik ben goed omgegaan met de situatie. Ik ben kalm gebleven en heb toegeslagen op de momenten dat het moest. Dat geeft wel veel voldoening", vertelde Van Gerwen op de persconferentie in de AFAS Live in Amsterdam.

"Ik heb de afgelopen twee jaar veel te weinig gedaan. Daar mag ik alleen maar mezelf de schuld van geven. Vandaag was ik scherp, mijn kop stond goed", oordeelde de Nederlander, die deze lijn graag door wil trekken.

Verbazing om Nijman

Toch had de wereld er heel anders uit kunnen zien, als Nijman bij 5-4 in zijn voordel dubbel-16 wel had gegooid. De jongeling leek te bezwijken onder de ruk. "Ik zag dat hij met andere randzaken bezig aan het houden was. Hij was een beetje traag aan het doen, zijn tijd aan het nemen. Terwijl hij van nature een hele snelle spelers is… Ik denk dat dat zijn kop misschien heeft gekost", analyseerde Van Gerwen bij Viaplay.

"Dan denkt hij te veel. Dat zie je aan alles. Het is een ook leerproces voor hem. Hij is natuurlijk ook niet gewend om in zijn eigen land te spelen, en iedereen is voor mij. Dat is natuurlijk ook anders, dat speelt ook mee. Ik loop al even mee", stelde de drievoudig wereldkampioen.

Vertrouwen bij Van Gerwen

Die speelt zaterdagavond in een uitverkocht huis tegen Rob Cross. "Ik ben superblij met hoe ik heb gespeeld. Ik heb klasse gegooid en vanuit hier denk ik dat ik mooie dingen kan laten zien."