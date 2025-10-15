De dartswereld gaat vanaf nu echt op z'n grondvesten schudden. De pas 21-jarige Beau Greaves verzekerde zich afgelopen week van haar eerste tourkaart bij de PDC en gaf regerend wereldkampioen Luke Littler al op z'n broek. "Dat zegt wel hoe goed ze is", vindt ex-prof Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Het talent van Greaves is al jaren onmiskenbaar. In de vrouwencompetities domineert ze elk toernooi en schreef ze al menig toernooi op haar naam. Ze liet zichzelf al sporadisch zien bij de mannen, met haar zinderende wedstrijd op de UK Open dit jaar tegen nummer 1 van de wereld Luke Humphries als absoluut hoogtepunt. Maar ze koos er vooral voor om zo lang mogelijk een niveautje lager te acteren. Tot dit jaar. Ze deed mee aan de Development Tour (het circuit voor jeugdige talenten) en pakte via die weg haar eerste tourkaart.

Luke Littler

Maar dat was niet eens het hoogtepunt deze week, want Greaves plaatste zich ook nog eens voor de finale van het jeugd-WK. Ze klopte in de halve finale regerend wereldkampioen Littler (18) en oogste internationaal lof voor de manier waarop. Onder druk van een beslissende leg bleef ze ijzig kalm. Littler zelf kon zijn ogen ook niet geloven en kan weleens een enorme concurrent erbij krijgen om de prijzen. Greaves toont al jaren niet onder de indruk te zijn van haar mannelijke collega's, ook de nummers 1 en 2 van de wereld niet dus.

'Echt heel knap'

"Het is mooi dat ze er nu bij is. Echt heel knap dat ze een tourkaart heeft gehaald", is Van der Voort onder de indruk van Greaves. "Het zegt genoeg hoe goed ze is dat ze het Littler en Humphries moeilijk maakt en zelfs verslaat. Zij hoort bij de beste 128 darters van de wereld. Op de afgelopen UK Open sloopt ze iedereen en verliest maar net aan van Humphries. Het is alleen afwachten en moeilijk in te schatten bij haar wat ze gaat doen bij de PDC. Gaat ze naar het PDC-WK of blijft ze nog bij de WDF? En wat doet ze volgend jaar? Dit jaar was ze ook geplaatst voor alle Pro Tours, maar gooide ze er maar weinig."

'Ze heeft de potentie'

Volgens presentator Damian Vlottes maakt Greaves op zeker de overstap naar de PDC en gaat ze dus voortaan alles daar gooien. "Voor de WDF (de andere dartsbond, red.) is het de doodsteek dat ze zo'n geweldige speler gaan verliezen." Van der Voort vindt haar heel goed en zó goed dat ze ook bij de PDC thuishoort. "Ze heeft in potentie de mogelijkheid om als eerste vrouw ooit de top-64 of zelfs de top-32 van de wereld te halen. Hoe pikken de media dat op? Als het een hype wordt zoals bij Fallon Sherrock en Luke Littler, dan stapt de PDC er vol op in en krijgt ze allerlei privileges. Maar valt het tegen, dan krijgt ze dat allemaal niet. Zo werkt het."

Beluister de podcast Darts Draait Door