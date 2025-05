Oud-darter vol ongeloof: 'Wat Michael van Gerwen nu staat te doen, is echt de bodem'

Dat Michael van Gerwen hard uithaalde naar zijn critici in een interview, is volgens goede vriend Vincent van der Voort logisch. De ex-profdarter kondigde vorige week aan dat ze een meningsverschil hebben over hoe de Nederlandse topdarter uit de negatieve spiraal moet raken. Daar reageerde MvG zelf weer op, wat weer besproken werd in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

"Het zou ook raar zijn als Michael nu ineens mij gelijk zou geven", begint Van der Voort over woorden over en weer. "Ik moet niet over een jaar te horen krijgen dat ik niks heb gezegd. Als dat wel zo zou zijn, dan kan ik mezelf wat verwijten. Daarom zeg ik wat ik denk dat hij moet aanpassen. Maar dat zijn adviezen, het is uiteindelijk zijn carrière en hij heeft groot gelijk als hij voor iets anders kiest."

Topdarter Michael van Gerwen haalt hard uit naar critici: 'Daar kunnen zij niet over oordelen' Michael van Gerwen heeft in een uitgebreid interview hard uitgehaald naar zijn critici. De Nederlandse topdarter worstelt al maanden met inconsistentie en dat komt hem geregeld op commentaar te staan. In het Engels spreekt hij van een 'grote achtbaan' waar hij momenteel doorheen gaat.

'Heeft hij de absolute wil nog?'

Van der Voort wijst Van Gerwen regelmatig op zijn tekortkomingen. "Hij moet er meer voor leven, maar heeft hij de absolute wil nog wel om op zijn oude niveau terug te komen? Dat moet hij bij zichzelf te rade gaan. Dan moet je namelijk ook die beleving, agressie en uitstraling laten zien. De jeugd wordt ook steeds beter en het veld wordt breder. Je kan niet stil blijven staan en denken dat je het wel redt op 90 procent."

Meningsverschil tussen Michael van Gerwen en beste vriend: 'Je hebt met ego's te maken' Topdarter Michael van Gerwen slaat momenteel een andere weg in dan dat zijn goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort hem adviseert. Het leidt tot een meningsverschil tussen de twee Nederlanders. "Maar hij is degene die bepaalt", verduidelijkt Van der Voort tegen Sportnieuws.nl over de uiteenlopende meningen over hoe Van Gerwen zich moet verbeteren.

'Daar ben je vrienden voor'

Volgens de goede vriend van Van Gerwen moet 'hij nadenken over wat hij wil'. Van der Voort zal hem daar altijd bij blijven helpen en steunen. "Ook als hij veertigste van de wereld zou staan, help ik hem. Daar ben je vrienden voor. Ik denk alleen niet dat hij dat ooit wordt", grinnikt Van der Voort. "Daar geloof ik helemaal niks van."

Goede vriend zet teleurstellende Michael van Gerwen op scherp: 'Daarna zal hij iets anders moeten doen' Een nederlaag in de eerste ronde en een afmelding; dat is de 'oogst' van topdarter Michael van Gerwen na weer twee vloertoernooien. De Nederlander ziet zichzelf op de helft van de Players Championships op een dramatische positie staan. Toch is er volgens goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort nog geen reden voor paniek.

'Kun je nagaan'

Zo'n vrije val zal de beste Nederlander aller tijden volgens zijn vriend niet maken, in ieder geval qua positie op de wereldranglijst niet. "Maar wat hij nu staat te doen is echt de bodem van wat hij kan. En kun je nagaan... Hij wint er nog steeds prijzen mee. Hij heeft zoveel talent."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes alle ins en outs van de dartswereld. Zo komen de opmerkelijke selecties van de World Cup of Darts voorbij, wordt nummer laatst Stephen Bunting langs de meetlat gelegd bij zijn rentree in de Premier League Darts en wordt er vooruit gekeken naar de Euro Tour in Rosmalen. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.