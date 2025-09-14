Michael van Gerwen schreef in Amsterdam de World Series of Darts Finals op zijn naam en pakte daarmee voor eigen publiek zijn eerste grote titel sinds 2023. De topdarter rekende in de finale af met Luke Littler en die zege betekende veel voor Van Gerwen, die ook nog slecht nieuws had voor zijn dochter.

"Dit doet heel veel voor me", reageerde Van Gerwen na afloop op de persconferentie tegen onder meer Sportnieuws.nl. "Iedereen weet waar ik vandaan kom en hoe hard ik moet werken om een resultaat te behalen. Om dan zo'n resultaat neer te zetten tegen de nummer 1 van de wereld, de nummer 2 van de wereld en de man in vorm Josh Rock, dat geeft heel veel voldoening."

Van Gerwen ging de afgelopen tijd door een moeizame periode, maar het viel in Amsterdam allemaal op zijn plek. Hij voelde ook dat het kwijtraken van een aantal kilo's hem hielpen op de lange finaledag, maar toch moest hij flink doorbijten in de finale tegen Littler: "Al had ik op het einde wel nog steeds wel dat ik had van: poh, het is een lange dag. Daar had ik op het laatst een beetje last van had en toen moest het op wilskracht komen. Maar ik weet waar ik toe in staat ben en je ziet dat ik dan van iedereen kan winnen."

Dochter en andere bekenden helpen

Waar hij de afgelopen tijd weinig aansprekende resultaten boekte, lukte het in Nederland dus wel ineens. Die vertrouwde omgeving deed hem goed: "Het voelde goed dit weekend, dan krijg je vertrouwen en gaat het lekker. Mijn dochter erbij, mensen die komen kijken, dat heeft me goed gedaan." Voor dochter Zoë had hij overigens ook slecht nieuws: "Maandag is het gewoon terug naar school."

Van Gerwen heeft dan zelf minder op de planning staan, maar dat verandert snel: "Morgen ga ik even padellen, maar verder doe ik niet veel. Dinsdag moet ik mijn pijlen weer richten op Boedapest (op die plek wordt komend weekend een Euro Tour-toernooi gespeeld, red.). Daar moet ik presteren en moet ik er weer zijn. Vanuit daar wil ik gaan werken naar de World Grand Prix." Ondanks zijn rustige maandag zal hij niet flink gaan feesten na zijn titel. "Ik moet er nog eentje op bed leggen", reageert hij droogjes.

Primeur voor Van Gerwen

De drievoudig wereldkampioen doet vervolgens ook nog een belofte als hem verteld wordt dat hij de eerste speler was die een grote titel bij de PDC won na zowel Littler als Luke Humphries te hebben verslagen. "Was ik de eerste? Ik zal ook de tweede en derde zijn die dat doet."