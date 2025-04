Michael van Gerwen herrijst met Pasen: Nederlandse darter maakt indruk en overleeft matchdarts

Michael van Gerwen heeft uitstekend revanche genomen op zijn 'waardeloze' avond in Rotterdam Ahoy eerder deze week. De Nederlandse topdarter vloog er tijdens de Premier League Darts-avond meteen uit, maar is met Pasen alweer herrezen.

Van Gerwen moest er zondagavond meteen weer staan tijdens de tweede ronde van de Euro Tour in München. In zijn eerste partij sinds de pijnlijke nederlaag tegen Stephen Bunting was hij als Jezus in zijn eigen paasverhaal. Op Eerste Paasdag herrees de Nederlander en met ruim 102 gemiddeld maakte hij indruk. MVG overleefde matchdarts van zijn Belgische tegenstander Kim Huybrechts en pakte hem met een uitstekende laatste leg: 6-5.

MVG SURVIVES HUYBRECHTS SCARE!



Michael van Gerwen wins through a gruelling last-leg decider against Kim Huybrechts, having survived three match darts in the penultimate leg!



'Ik moet vechten'

"Het was zeker een achtbaan", zei Van Gerwen na afloop tegen de PDC. "Ik ga momenteel niet door de makkelijkste fase van mijn leven, dus ik moet vechten voor elke overwinning. Als dingen moeilijk gaan en niks zit mee, dan is het zwaar. Maar ik ben blij dat ik heb gevochten. Dit was een belangrijke zege voor mezelf."

Volgende tegenstander

Tweede Paasdag mag Van Gerwen weer terugkomen voor de achtste finale van de vierde Euro Tour van dit seizoen. Ryan Searle is dan zijn tegenstander. De nummer 18 van de wereld was met 6-2 flink te sterk voor Cameron Menzies, al was zijn gemiddelde van net boven de 90 flink minder dan dat van de Nederlander. Searle en Van Gerwen spelen rond 14.30 uur tegen elkaar. Na zijn zege op Huybrechts kuste Van Gerwen zijn ring en wees hij naar iemand in het publiek. Zijn vrouw Daphne van Gerwen was op Eerste Paasdag in ieder geval op een camping met de kids aan het zoeken naar paaseieren.

Luke Littler

Van Gerwens rivaal Luke Littler ging gemakkelijk door naar de volgende ronde. The Nuke rekende met ruim 107 gemiddeld af met Cam Crabtree en staat op Tweede Paasdag tegen Joe Cullen. Een eventuele nieuwe clash tussen de nummers twee en drie van de wereld kan er in München pas in de finale komen.

Nederlanders

Er zijn in München nog een paar Nederlanders over die maandag terugkeren aan de oche. Gian van Veen won met 6-4 van Andrew Gilding en komt bij de laatste 16 Martin Schindler tegen. Niels Zonneveld maakt ook indruk in Duitsland en mag tegen Ryan Joyce zijn goede weekend voort proberen te zetten.

Jarige Raymond van Barneveld

Voor de jarige Raymond van Barneveld had de Euro Tour in München niet zuurder kunnen verlopen. Op de voor hem bijzondere dag kreeg hij hard klop van Gerwyn Price, die onder andere een 150-finish tegen de Nederlander gooide. Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Danny Noppert vlogen er ook al de tweede ronde uit.