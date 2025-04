Vervelende verjaardag voor Raymond van Barneveld in Duitsland: geen cadeau van oud-wereldkampioen

Raymond van Barneveld is op Eerste Paasdag ook nog eens 58 jaar oud geworden en moest zijn verjaardag noodgedwongen vieren tijdens de German Darts Grand Prix in München. Zijn tegenstander had echter geen zin om mee te werken en presentjes uit te delen.

Van Barneveld wist dat hij een zware loting te pakken had. In zijn eerste ronde kreeg hij nog te maken met generatiegenoot Michael Rosenauer, maar wist dat wanneer hij zou winnen hij zondag te maken zou krijgen met Gerwyn Price. Zo geschiedde, waardoor de twee oud-wereldkampioenen elkaar troffen in de tweede ronde van de German Darts Grand Prix.

Man in vorm

Vanaf het begin liet Price zijn intenties merken: hij was er niet om Barney een verjaardagscadeau te schenken. De Welshman verkeert in goede vorm en trok dit door. Hij kwam op een 3-0 voorsprong, waarna Van Barneveld beter begon te gooien.

Verbazing over bizarre reactie van topdarter in Rotterdam: 'Dan vind ik het niet zo stoer' Het was een frustrerende avond voor Gerwyn Price in Rotterdam Ahoy. De Welshman verloor in de Premier League van Nathan Aspinall en uitte vlak na afloop zijn frustratie via een vlijmscherpe post op Instagram. Daarin hekelde hij de omstandigheden in de zaal én de organisatie van de PDC. Toch bleef zijn boodschap niet lang online staan. "Hij was vrij meedogenloos, hè?", klonk het in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

De Nederlander kwam terug tot 4-3, maar op dat moment zette Price weer wat aan. The Iceman pakte de laatste twee legs en deed dat in schoonheid. Hij maakte de wedstrijd af met een 150-finish en versloeg daarmee Barney op zijn verjaardag.

Van Barneveld sprak zich voorafgaand aan het toernooi uit over het hedendaagse publiek bij het darten. Barney is een publiekslieveling bij de meeste toernooien waar hij komt, maar merkt de laatste jaren dat er steeds meer gefloten wordt richting de spelers.

Een slechte ontwikkeling, zo vindt de Nederlander. "Nu zitten fans heel de avond lekker te bieren en hebben ze overal maling aan. Ze komen verkleed in de hoop op televisie of social media te komen. Dat snap ik niet zo goed." Gelukkig was hier in München geen sprake van tijdens de partijen van Van Barneveld tegen Rosenauer en Price.

Raymond van Barneveld openhartig over vervelende situatie: 'Gaat door merg en been' Wie darts de laatste jaren een beetje volgt, zal het ongetwijfeld bekend in de oren klinken: steeds vaker vallen fans tijdens wedstrijden in negatief opzicht op door onder meer gefluit en boegeroep. Dartslegende Raymond van Barneveld heeft daar een duidelijke mening over.

German Darts Grand Prix

Traditiegetrouw vindt tijdens Pasen de German Darts Grand Prix plaats in München. De meeste topdarters zijn erbij, zo ook Michael van Gerwen. Hij won zondagavond nipt van Kim Huybrechts en overleefde matchdarts van de Belg. In de laatste leg maakte Mighty Mike het af en is hij door naar de achtste finale op zondag.