Michael van Gerwen zal aankomend weekend niet te zien zijn op de Poland Darts Masters in Krakau. Dat maakt de PDC vrijdag bekend. Van Gerwen moest zich donderdag ook al afmelden voor de Premier League Darts in Glasgow vanwege een griep en hij lijkt nog niet voldoende hersteld.

Van Gerwen is echter niet de enige die de Poland Darts Masters moet overslaan. Ook Gerwyn Price heeft zich afgemeld. De topdarter uit Wales is na de Premier League donderdag ziek geworden en heeft donderdag gemeld dat hij niet fit genoeg is om naar Polen af te reizen.

De Poland Darts Masters is het eerste Euro Tour-toernooi en wordt van 20 tot en met 22 februari gehouden in Krakau. Van Gerwen zal worden vervangen door de Engelseman Callan Rydz en Price krijgt oud-wereldkampioen Michael Smith als zijn vervanger.

'Bedankt voor alle steun'

Eerder deze week vertelde Vincent van der Voort in Sportnieuws.nl Darts Draait Door al over de gezondheid van zijn vriend Van Gerwen. De topdarter zou fors ziek zijn en zelfs aan de antibiotica zitten. "Sorry Glasgow. Helaas moet ik me terugtrekken voor vanavond. Bedankt voor alle steun", zei Van Gerwen zelf in zijn bericht op X waarmee hij de afmelding voor de Premier League Darts bevestigde.

Voor Van Gerwen is het extra zuur dat hij juist nu toernooien moet afzeggen. De topdarter uit Vlijmen begon de Premier League Darts ijzersterk door de openingsavond in Newcastle op zijn naam te schrijven. Ook op de vloertoernooien begon Van Gerwen het nieuwe seizoen erg goed. Des te zuurder dat die weg omhoog nu dus een halt toe wordt geroepen, vindt ook zijn vriend Van der Voort. "Elke keer als je denkt dat het de goede kant opgaat, gebeurt er weer iets", zegt de ex-darter over zijn vriend.

Gerwyn Price and Michael van Gerwen have withdrawn from this weekend's SUPERBET Poland Darts Open due to medical reasons.



Gerwyn Price

Net als Van Gerwen is ook Gerwyn Price goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Door zijn vroege uitschakeling op het WK darts, tweede ronde tegen Wesley Plaisier, was er nogal wat controverse of de darter uit Wales überhaupt wel bij de Premier League-spelers had moeten zitten. Op de tweede avond liet Price al zien dat hij hier wel hoort, want in Antwerpen pakte hij de zege tijdens de tweede avond van het jaar - van Van Gerwen.