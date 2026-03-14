Michael van Gerwen is in de tweede ronde van de European Darts Trophy blijven steken. Landgenoot Niels Zonneveld speelde als een bezetene en won met liefst 6-2. Opvallend genoeg was Mighty Mike de enige van de negen Nederlandse darters in de tweede ronde die verloor.

Zonneveld, met als bijnaam Zig Zag Zonneveld oftewel Triple Z, kreeg in de eerste legs de pijltjes precies waar hij ze wilde hebben. Hij raffelde de legs af in 15, 11, 15 en 13 darts. Op dat moment was zijn gemiddelde per beurt dik 107.

Van Gerwen deed het scorend ondertussen ook niet verkeerd en hij klauwde zich enigszins terug in de partij. Maar de achterstand bleek niet meer te repareren. De Brabander won het toernooi in 2016, 2017 en 2018.

Nederlanders

Zaterdag werd de tweede ronde afgewerkt en kregen de kijkers 16 partijen voorgeschoteld. Negen spelers hadden een Nederlands vlaggetje achter hun naam. In de middagsessie overleefden Jermaine Wattimena, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Wessel Nijman deze ronde.

En in de avond boekten ook Richard Veenstra, Niels Zonneveld, Gian van Veen en Kevin Doets een plekje in de derde ronde van zondag. Van Gerwen, de allergrootste naam in de Nederlandse dartsgeschiedenis, was dus gek genoeg de negatieve uitzondering. Onderin dit artikel staan de uitslagen van de tweede ronde.

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen was in Duitsland wellicht gebrand op het terugkrijgen van het recordgemiddelde op dit toernooi.

TRIPLE Z BATTERS MVG!



What a moment for Niels Zonneveld! The Dutchman beats his compatriot Michael van Gerwen 6-2, despite the three-time world champion averaging 107...🤯



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #ET2 pic.twitter.com/UUSt4Wd7q8 — PDC Darts (@OfficialPDC) March 14, 2026

Kevin Doets verbrak dat vrijdag in de eerste ronde. Doets had geen kind aan de Finse debutant Jonas Masalin. De Nederlander walste met 6-0 over zijn tegenstander heen en noteerde een moyenne van maar liefst 117,12. Daarmee brak hij het toernooirecord dat sinds 2018 op naam stond van Michael van Gerwen, die destijds tot 115,13 kwam.

Uitslagen 2e ronde

Jermaine Wattimena 6-5 Lukas Wenig

Damon Heta 6-3 Darius Labanauskas

Danny Noppert 6-1 Ricky Evans

Ross Smith 6-4 Dave Chisnall

Rob Cross 5-6 Dirk van Duijvenbode

Mike De Decker 2-6 Wessel Nijman

Chris Dobey 6-1 Luke Woodhouse

Ryan Searle 6-3 Daryl Gurney



Avondsessie

Josh Rock 6-4 Paul Krohne

Gerwyn Price 6-2 Joe Cullen

Martin Schindler 4-6 Richard Veenstra

Michael van Gerwen 2-6 Niels Zonneveld

Karel Sedlacek 4-6 Mensur Suljovic

Gian van Veen 6-1 Krzysztof Ratajski

Stephen Bunting 5-6 Niko Springer

Cam Crabtree 4-6 Kevin Doets

Wat is European Darts Trophy?

De European Darts Trophy is een evenement in de reeks Euro Tour en dit is de tweede van het jaar. Diverse toppers laten dit toernooi aan zich voorbijgaan, waaronder wereldkampioen Luke Littler. De Engelsman houdt niet zo van Duits publiek en skipt indien mogelijk evenementen in Duitsland. Gian van Veen is als eerste geplaatst.

Na de Euro Tour-evenementen wordt een ranglijst opgemaakt en de top 32 mag meedoen aan het EK darts (European Darts Championship).