Michael van Gerwen heeft op de eerste speelavond van de Premier League Darts 2025 te Newcastle een zege geboekt. In de kwartfinale (de eerste ronde dus) stuurde hij Stephen Bunting naar huis: 6-2.

Drievoudig wereldkampioen Mighty Mike leverde gelijk zijn eerste eigen leg in, maar knokte zich daarna terug. Hij voerde geleidelijk zijn gemiddelde op tot boven de 100 en die druk bleek the machtig voor The Bullet.

Tevreden

In een vloek en een zucht boog Van Gerwen de achterstand met 2-0 om in een zege met 6-2. Zes gewonnen legs op rij tegen de nummer 7 van de wereld, daar kan hij tevreden mee zijn.

VAN GERWEN BLITZES BUNTING!



Six legs on the spin 🤯



Michael van Gerwen recovers from 2-0 down to storm six straight legs and set up a semi-final clash against Luke Humphries!



— PDC Darts (@OfficialPDC) February 5, 2026

In de halve finale treft hij Luke Humphries, de wereldkampioen van 2024. Vorig jaar bleef hij bij de Premier League Darts steken in de groepsfase, waardoor hij niet mocht meedoen aan de play-offs met de beste vier in de O2 Arena in Londen.

Rotweken

Bij het vorige toernooi, Winmau World Masters, struikelde Van Gerwen direct in de eerste ronde tegen Damon Heta. Hij overwoog dat grote toernooi over te slaan, onthulde zijn vriend Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Hij kreeg in zijn privéleven echt weer een mokerslag te verwerken. Het werd daardoor echt een waardeloze week", zei de ex-topdarter. "Je kan hem in deze niks verwijten. Als je ziet wat hij voor zijn kiezen krijgt... Dat is echt niet niks."

En de Brabander zelf sprak gelijke woorden tegen De Telegraaf: "Het gaat niemand wat aan. Ik wil daar niet op ingaan, maar ik had een rotweek achter de rug. Eigenlijk bijna twee weken."