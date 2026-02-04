Liefst vijf van de acht Premier League-darters hebben aangegeven niet te komen naar de eerste Players Championships van 2026. De vijf Britten nemen daarmee een typisch besluit. Vooral darters uit Groot-Brittannië klagen de afgelopen jaren over toernooien buiten hun eigen land. Laat PC 1 en 2 toevallig in Duitsland zijn.

De PDC-tour begint in Hildesheim met Players Championships 1 en 2 en dat is voor Luke Littler, Luke Humphries, Stephen Bunting, Jonny Clayton en Josh Rock reden om af te zeggen. Zij beginnen allemaal donderdag 5 februari aan hun Premier League-campagne en hebben daardoor geen zin om de oversteek naar het Europese vasteland te maken.

Michael van Gerwen en Gian van Veen

En dus ontbreken de nummers 1, 2, 5, 7 en 8 van de wereldranglijst bij de start van het vloerseizoen. Dat biedt mooie kansen voor Michael van Gerwen en Gian van Veen, de beste Nederlandse darters van de wereld. Zij gaan namelijk wel 'gewoon' naar de Players Championships in Hildesheim op 9 en 10 februari. Ook Premier League-collega Gerwyn Price komt in actie in Duitsland.

Nederlandse vervanger

De afmelding van de vijf grote namen biedt meteen een kans voor een Nederlander om zich te laten zien. Martijn Dragt, die op Q-School zijn tourkaart niet wist te verdedigen en nu dus 'amateur' is, is opgeroepen als één van de vervangers. Ook Joe Hunt, Jack Tweddell, Steve Lennon en Tommy Morris hebben een oproep van de PDC gekregen om zich te melden. De winnaar van elke PC krijgt bijna 20.000 euro prijzengeld die meetelt voor de Order of Merit.

Littler ruziet met Duitse fans

Na de twee PC's in Hildesheim is eerst nog de tweede speelavond van de Premier League in debuutstad Antwerpen, daarna komen de vloertoernooien weer naar het Verenigd Koninkrijk in Wigan. Littler besloot vorig jaar na herhaaldelijk gedoe met de Duitse fans om bijna alle toernooien in Duitsland over te slaan. Zo deed hij niet mee aan diverse Euro Tours en maakte hij alleen voor de World Cup en het EK de oversteek. Beide toernooien ontbreken toevalligerwijs nog op zijn palmares.

