Topdarter Michael van Gerwen had zijn oude, hoge niveau weer even te pakken en prompt won hij zijn eerste vloertoernooi van 2026 en benaderde hij het wereldrecord. Maar in plaats van door te pakken en op die flow verder te proberen te surfen, zegde hij af voor de Players Championships 17 en 18 in Leicester deze week. Tot onbegrip van ex-prof Vincent van der Voort.

Na de Players Championships 15 en 16, waarvan Van Gerwen de eerste won, ging het alweer snel bergafwaarts met de Nederlandse topdarter. In de Premier League Darts verloor hij meteen van Gerwyn Price met een gemiddelde van onder de negentig en werd hij uitgeschakeld voor de play-offs. Vervolgens nam de drievoudig wereldkampioen een paar dagen vrij. "Ik vind daar ook wat van", zegt Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

Acht verschillende hotels in dertien dagen

"Je wil dat hij beseft dat hij de opwaartse lijn te pakken had. Maar hij koos ervoor om deze toernooien weer te laten schieten. We hebben het erover gehad, maar hij was ook anderhalve week van huis vanaf de Pro Tours in Hildesheim tot en met de Euro Tour in Graz en de Premier League. Hij merkte dat de energie op was. Vlak na die winst was het ook alweer slecht. Hij had acht verschillende hotels gehad in 13 dagen, dat is ook niet optimaal."

Uiteindelijk, zo vindt Van der Voort, zijn het allemaal keuzes die Van Gerwen zelf moet maken. "Hij wordt na het WK pas afgerekend op wat hij de afgelopen twee jaar gedaan heeft. Tot die tijd is er nog niet veel aan de hand. Maar er zullen dit jaar echt uitschieters tussen moeten zitten, anders gaat hij flink zakken. Kijk maar hoe ver hij achter staat op andere spelers, op sommigen meer dan een ton. Haal dat maar eens in."

Karige balans tot nu toe

De balans moet je eigenlijk nu nog niet opmaken, maar als je dat wel doet is het volgens Van der Voort karig tot nu toe. "Aanknopingspunten zie je wel, maar je mist de urgentie dat hij beseft dat hij helemaal niet in de positie zit om toernooien over te slaan. Je hoopt dat hij het belang van zo'n rankingtoernooi ziet. Hij beredeneert het zo dat hij vindt dat hij tien Pro Tours moet winnen om het geld van één major bij elkaar te verdienen."

Voorbeeld aan Wessel Nijman

Dat dat niet per se slecht hoeft te zijn, bewijst Wessel Nijman wel. De Nederlander kwam nog nooit tot een kwartfinale of verder of een major, maar won dit jaar wel al vijf toernooien en pakte daarmee genoeg prijzengeld om in de top van de dartswereld mee te draaien. "Michael is zo goed, als hij zijn kop erop zet komt hij zo weer terug. Maar hij moet beseffen dat er zoveel spelers zijn die constanter en beter zijn dan hij. Dat zou zijn eer te na moeten zijn en dat zou hij om moeten willen draaien."

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door deelt ex-prof Vincent van der Voort mooi privénieuws. Ook bespreekt hij de opmerkelijke stap terug die Raymond van Barneveld zet in de sport. Michael van Gerwen en Gian van Veen worden langs de meetlat gelegd na hun uitschakeling in de Premier League Darts en zo is er nog veel meer te bespreken. Beluister de aflevering hieronder of check in via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover