Steeds meer topdarters pleiten voor een gezonde levensstijl. Wereldkampioen Luke Littler deed een verzoek voor gezonder eten bij toernooien en Michael van Gerwen is recent flink afgevallen. Ze geven een inkijkje in hun eetgewoonten.

De tour is moeilijk te combineren met een gezonde levensstijl. Er is vaak vooral ongezond eten te vinden bij toernooien en daarna vertrekken de darters naar hun hotel. "Het is soms echt lastig", zegt Stephen Bunting in gesprek met HLN. " Want er zijn toernooien waar je niet klaar bent voor 21.00 of 22.00 uur ‘s avonds. En dan zijn veel gezonde restaurants al dicht.”

Wat er over blijft zijn fastfoodketens. "Het is heel verleidelijk voor ons", reageert Littler. "Er valt op zo’n tijdstippen niks gezonds te eten. Thuis valt dat te compenseren, daar eten we gewoon standaard maaltijden. Of we gaan uit eten bij Nando’s en nemen daar kip met rijst of zo.”

Thuis koken

Ook Van Gerwen let thuis extra op zijn voeding. "Dat is heel belangrijk", vindt Van Gerwen. "Op de tour is dat lastig, moet ik toegeven." Thuis eet hij gezond en beweegt hij veel.

Hij staat dan ook vaak zelf in de keuken. “Vooral als de kinderen thuis zijn. Als ik zelf thuis ben, ga ik liever uit eten. Ik kan koken. Ik kan alles zelf. Eén ding doe ik niet thuis, en dat is strijken. Voor de rest doe ik alles zelf.”

Chefkok als vriendin

Gian van Veen laat dat liever over aan zijn vriendin. “Koken? Nee, dat doe ik niet. Mijn vriendin heeft een opleiding chefkok gedaan", zegt hij glunderend. "Dat is ideaal, zij kan heerlijk voor mij koken.”

De 19-jarige Littler gaat ook niet met potten en pannen in de weer. "Ik heb echt geen idee hoe ik iets moet klaarmaken. Misschien wat toast, maar dat is het dan ook.”

Premier League play-offs

De topdarters komen donderdagavond weer in actie in de Premier League. De avond in Aberdeen is cruciaal in de strijd om de play-offs. Met nog vier rondes te gaan zijn Jonny Clayton en Littler al zeker van een plekje bij de beste vier. Zij mogen zich dus sowieso melden bij de play-offs. Gerwyn Price en Van Gerwen zijn op dit moment de nummers 3 en 4, maar zij moeten in de laatste weken nog aan de bak om hun plaats in de halve finales veilig te stellen.