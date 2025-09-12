Bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam hoopt de Nederlandse topspeler Michael van Gerwen het publiek blij te maken. En zichzelf, want sinds het WK begin 2025 waarop hij tweede werd, heeft hij weinig potten kunnen breken in de dartswereld. Niet zo gek, gezien zijn jaar.

Wie Mighty Mikes wel en wee een beetje volgt weet wat er dit jaar zoal is gebeurd in zijn leven: een scheiding met zijn vrouw, weer diverse fysieke klachten en met dit alles samenhangend een enorme vormdip. Maar vorige week liet hij op de Euro Tour, in Tsjechië, wel weer een formidabel niveau zien tegen Mike De Decker.

'Leuke dingen'

In de afgelopen maanden bezocht Van Gerwen onder meer dancefestival Tomorrowland en was hij op Ibiza present bij een show van dj Martin Garrix. "Want weet je wat het is? Ik ben ook gewoon een mens, hè", zegt Van Gerwen tegen het AD. "Op een gegeven moment wil je weer aan leuke dingen denken, niet alleen maar bezig zijn met de rotzooi die je op dat moment meemaakt."

Over het stuklopen van zijn huwelijk met Daphne Govers heeft hij zich sinds het nieuws in mei naar buiten kan amper nog uitgesproken. Hij wil er dit over kwijt: "Ik heb dit script zelf niet kunnen schrijven, dus ik zal er toch mee om moeten gaan op een manier waarvan ik denk dat het goed is. Je kunt ook heel de dag gaan zitten treuren, maar dat heeft geen nut. En dus ga je leuke dingen doen, tijd voor jezelf nemen."

Ballen omhoog houden

Zijn vriend Vincent van der Voort heeft in de dartspodcast van Sportnieuws.nl diverse keren benadrukt dat Van Gerwen zijn handen vol heeft aan het opnieuw inrichten van zijn leven. Daarbij staat het welzijn van zijn kinderen Zoë en Mike centraal. "Of dat lukt? Nog niet helemaal", zegt MVG over die klus.

"Dat heeft tijd nodig. Er zijn allerlei ballen die ik omhoog moet proberen te houden. Ik zit nog midden in de scheiding. Niet alles is binnen een paar dagen koek en ei. Je bent bezig met de afwikkelingen, de nasleep."

World Series of Darts Finals

Zijn voorbereiding op de World Series of Darts Finals voor eigen publiek laat zich snel samenvatten: "Ik heb drie weken niets gedaan." Al hoeven we dat niet zo bijzonder te vinden: "Maar dat doe ik vaker hoor. Ik vind darts nog steeds superleuk en sta er absoluut niet met tegenzin. Maar sinds ik mijn kinderen heb, heb ik altijd gezegd dat darts niet meer op één staat."