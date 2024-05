Michael van Gerwen over verplaatsing WK darts naar Saudi-Arabië: 'Dat zou geweldig zijn'

Michael van Gerwen is drievoudig wereldkampioen darts. Al die keren sloeg hij toe in Alexandra Palace te Londen. De bond PDC overweegt het WK te verplaatsen naar Saudi-Arabië. Hoe denkt Mighty Mike daarover?

Ally Pally, zoals de locatie liefkozend wordt genoemd, is een iconische plek. Er worden ook concerten gegeven en er vinden andere sportwedstrijden plaats. Wat veel darters en dartfans betreft blijft Ally Pally nog eeuwen de plek waar het wereldkampioenschap plaatsvindt. Maar de PDC kijkt naar het financiële plaatje en denkt: elders kunnen we meer vangen. In Saudi-Arabië bijvoorbeeld. PDC-baas Barry Hearn erkent dat er al gesprekken gaande zijn.

Hearn somt een paar voordelen en nadelen op van de eventuele verhuizing. Het nadeel is dat alcohol niet vrijelijk verkrijgbaar is in het land. Het voordeel: "Ik zou een kwart miljoen zitplaatsen kunnen verkopen voor het wereldkampioenschap. Ik verkoop er nu slechts 90.000."

Bescheiden Michael van Gerwen maakt top vijf Nederlandse sporters: 'Wout Weghorst gaat me een bericht sturen' Michael van Gerwen heeft in een TikTok-video zijn top vijf beste Nederlandse sporters gedeeld. Er zat echter een addertje onder het gras. De darter wist namelijk op voorhand niet uit welke sporters hij mocht kiezen.

WK darts in Saudi-Arabië

Van Gerwen is al gewend om de wereld rond te reizen. Ook in landen in de regio als Qatar heeft hij pijltjes gegooid. "Ik denk dat het geweldig zou zijn", zegt hij tegen Daily Mail over de eventuele WK-locatie in Saudi-Arabië. "Ze willen in dat land sport populair maken. Je zag daar de bokswedstrijden en het voetbal. Mij boeit het niet waar ik speel. Ik kom om mijn best te doen, dat is alles."

Luke Littler

Ook liet hij zich uit over het nieuwe fenomeen in de dartswereld: Luke Littler. De zeventienjarige Engelsman werd tweede bij het WK darts en greep onlangs de eindzege bij de Premier League Darts. "Hij gaat nog veel meemaken in zijn leven", aldus Van Gerwen. "Dat zal zijn manier van denken veranderen. Nu hoeft hij alleen aan darts te denken. Bij mij is dat anders: het belangrijkste voor mij zijn mijn kinderen en mijn vrouw. Dan komt pas darts."

Luke Littler skipte dartstoernooi in Rosmalen voor FA Cup-finale, maar ging toch niet Luke Littler is dit weekend niet aanwezig in Rosmalen, waar het Dutch Darts Championship 2024 wordt gehouden. De Engelsman won donderdag nog de Premier League Darts, dus met de vorm zit het wel snor. Hij zou naar de FA Cup finale tussen Manchester United en Manchester City gaan, maar dat feest ging niet door.

US Darts Masters

Dit weekend is het tijd voor de US Darts Masters. Over iconische locaties gesproken: de darters gaan schitteren in Madison Square Garden. "Daar kijk ik naar uit", zegt Van Gerwen. "Een prachtige plek. De PDC heeft dat goed geregeld. Darts keert terug naar de meest iconische zaal in de wereld. Alle grote sporten zijn daar geweest. Daar wil je presteren, zo simpel is het."