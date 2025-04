Openhartige topdarter deelt emotioneel moment: 'Ik trek dit niet meer'

Darter Nathan Aspinall heeft op het podium in Manchester openhartig verteld over zijn worstelingen. De Engelsman won zijn eerste Premier League-avond, ondanks het spelen met 'dartsziekte' darteritis. Hij pakt het plekje af van Michael van Gerwen in de ranglijst.

De 33-jarige Aspinall worstelt de laatste jaren met darteritus, een mentale dartsziekte die ervoor zorgt dat een speler de pijl lastiger naar het bord gooit. Op belangrijke momenten in een wedstrijd kan darteritus voor een blokkade zorgen. Aspinall 'loopt ook wel eens vast' op het podium, maar blijft op hoog niveau gooien.

Hij won zijn eerste Premier League-avond van het seizoen door Luke Humphries met 6-4 in de finale te verslaan. Op het podium sprak hij openlijk over de zware tijd die hij beleefde.

'Ik kan dit niet meer'

"Ik heb een paar dingen waar ik mee zit. Soms ziet het er op tv niet mooi uit of wat dan ook, maar ik heb een manier gevonden om ermee om te gaan", vertelde The Asp. "Het heeft invloed op me, maar ik blijf toernooien winnen en het is zoiets van: of je geeft het op en gaat naar huis, of je omarmt het en maakt het onderdeel van je spel. En dat is wat ik heb besloten te doen."

Een aantal weken geleden zag de dartstoekomst van Aspinall er nog totaal anders uit. "Vijf weken geleden... Nou, toen had ik het echt moeilijk. Ik zei tegen Kirsty (vrouw Aspinall, red.): 'Ik kan dit niet meer.' En toen, de afgelopen drie weken, liet ik zien waarom ik nog steeds speel, omdat ik een van de beste darters ter wereld ben."

Verschrikkelijke jaren

"Ik heb twee verschrikkelijke jaren achter de rug. Maar ik ben een vechter, een strijder. Mensen noemen me een Jack Russell en ik denk dat dat precies is waarom ik hier nu sta. Ik geef nóóit op. En de afgelopen drie weken heb ik dat bewezen", vertelt hij op het PDC-podium aan de Engelse tv.

Aspinall heeft de vierde plaats van Van Gerwen overgenomen in de ranglijst, goed voor een plek in de play-offs. "De Premier League haalt altijd het beste in me naar boven. Thuis ben ik echt een hele, hele luie jongen. Ik train niet, dus elke donderdagavond speel ik tegen de beste spelers ter wereld. Dat kan mijn spel alleen maar beter maken, en dat is ook precies wat er is gebeurd."