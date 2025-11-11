Danny Noppert leek op weg naar de perfecte poulefase op de Grand Slam of Darts. Maar in een duel om des keizersbaard tegen Jonny Clayton haperde de motor op het laatst. Ondanks zijn beste gemiddelde ooit verloor de Nederlander, waardoor hij een lekker bedrag misloopt.

Noppert begon met een overwinning op de Duitser Lukas Wenig, gevolgd door een zege op Cameron Crabtree. The Freeze won twee keer met 5-4. Hoe krap het verschil ook was, de Nederlander verzekerde zich daarmee wel al van de achtste finales. Dinsdag tegen Clayton rolden weer dezelfde cijfers tevoorschijn, alleen dan in andere volgorde.

Noppert brak zijn tegenstander direct via een heerlijke 122-finish. De Nederlander gooide zijn laatste pijl midden in de bullseye. Toch was Noppert de break voorsprong direct kwijt. Maar ook Clayton hield op zijn beurt zijn eigen leg niet. Dus ging de uitstekend gooiende Noppert naar een 4-2 voorsprong. Ondanks de nodige gemiste dubbels liet Clayton zich niet zomaar uit het veld slaan. De Welshman zich terug tot 4-4. Even daarvoor miste Noppert zijn eerste - en uiteindelijk enige - wedstrijdpijl.

Teleurstelling bij Noppert

Het werd uiteindelijk 5-4 voor Clayton, maar qua cijfers scoorde Noppert op ieder vlak beter. Hij gooide 107 gemiddeld, vier 180's en had een finishpercentage van 66,7 procent. The Freeze stond met de pest in zijn lijf voor de camera van Viaplay. "Ik denk dat ik een fantastische wedstrijd speel, maar op het einde geef ik het voor mijn gevoel weg. Dan verzaak ik. Het is een nederlaag, maar ik weet zelf dat ik een fantastische wedstrijd heb gespeeld", zei hij.

Dat was dus ook in cijfers uit te drukken. Noppert gooide zijn hoogste gemiddelde op een major. "Scorend was het wel goed. Bijzonder had het kunnen zijn als ik deze wedstrijd had gewonnen. Nu word ik waarschijnlijk tweede in de groep… Het is wat het is. Ik heb goed gespeeld, maar net niet goed genoeg", verzuchte hij.

Noppert loopt bonus mis

De Nederlander weet nu ook dat hij tweede wordt in de poule, achter de winnaar van het duel tussen Crabtree en Wenig. Ook de bonus voor groepswinnaar glipt hem uit de vingers. Geen 3500 pond (omgerekend zo'n 4000 euro) voor Noppert dus. In de tweede ronde speelt hij tegen de winnaar van Groep G.