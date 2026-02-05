Michael van Gerwen knalde uit de startblokken in 2026. De Nederlander won gelijk het eerste toernooi, waarna hij later ook nog een finaleplaats behaalde. Maar op de eerste major, waar de echte centjes worden uitgedeeld, sneuvelde hij al in de eerste ronde. De topdarter doet daar nu een boekje over open.

Na twee mindere jaren op sportief- en privégebied maakte Van Gerwen indruk in de World Series. Hij won de Bahrain Darts Masters en stond een week later in de eindstrijd van Saudi Arabia Darts Masters. Er werd dus het een en ander verwacht van de drievoudig wereldkampioen op de Winmau World Masters, maar daar was de eerste ronde het eindstation (3-1 verlies tegen Damon Heta).

"Maar hij kreeg in zijn privéleven echt weer een mokerslag te verwerken. Het werd daardoor echt een waardeloze week. Hij wilde eerst niet gaan", vertelde zijn goede vriend en ex-prof Vincent van der Voort al in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Je kan hem in deze niks verwijten. Als je ziet wat hij voor zijn kiezen krijgt... Dat is echt niet niks."

Michael van Gerwen had 'rotweken achter de rug'

In aanloop naar de start van de prestigieuze Premier League Darts blikte Van Gerwen terug op de beladen periode. Wat er precies speelde, wil hij niet kwijt. "Dat gaat niemand wat aan", zegt hij tegenover De Telegraaf. "Ik wil daar niet op ingaan, maar ik had een rotweek achter de rug. Eigenlijk bijna twee weken."

De Nederlandse topdarter dacht er serieus over na om niet naar de Masters gaan. Spijt van die keuze om toch te gooien heeft hij niet. "Het is wat het is", stelt hij. Inmiddels gaat de blik van Van Gerwen weer vooruit. "Je hebt geen tijd om te treuren", weet MvG als geen ander.

Druk programma Van Gerwen

Dat is bij hem zeker het geval. Donderdag staat de eerste speelronde van de Premier League Darts op het programma. Van Gerwen speelt in de kwartfinales tegen Stephen Bunting. Volgende week beginnen de eerste vloertoernooien in het Duitse Hildenheim.

