Topdarter Michael van Gerwen heeft uitstekende zaken gedaan in de Premier League Darts door zijn naaste belager Gian van Veen uit te schakelen. In een volgens Viaplay-commentator Jerry Hendriks 'rare wedstrijd' werd het 6-4 voor de nummer vier van de ranking en ligt de route naar een avondzege voor hem open.

Van Veen begon zeer matig aan de Nederlandse clash, want hij keek al snel tegen een 3-0 achterstand aan. Van Gerwen was scherp en bood zijn landgenoot geen enkele kans. Na drie legs was Van Veen eindelijk opgewarmd en kwam zijn gemiddelde boven de 90 uit. Het leverde ook meteen zijn eerste leg op. Van Gerwen miste vervolgens op onverklaarbare wijze pijlen om 4-1 te maken en dus werd het 3-2.

Afzwaaiers

Opvallend waren de afzwaaiers van de drievoudig wereldkampioen. Hij had liefst twee pijlen in de twaalf, terwijl die op hele andere getallen gemikt waren. De zesde leg was lang op weg naar een perfecte leg, maar Van Veen miste de zevende triple om 141 uit te mogen gooien voor een groot feest. Toch maakte de nummer drie van de wereld er 3-3 van en werd het dus een spannende clash.

Van Gerwen wint

Van Gerwen maakte na de mini-comeback van Van Veen een einde eraan en kwam op één leg van de overwinning in de kwartfinale. Toch brak de nummer drie van de wereld weer terug naar een 5-4 achterstand en leek het spannend te worden, maar toch kon Van Veen niet doordrukken. Van Gerwen ging met een 6-4 zege door naar de halve finale tegen Stephen Bunting. In de andere halve finale spelen Josh Rock en Jonny Clayton tegen elkaar.

Pas tweede keer deze Premier League

Het was pas de tweede keer deze Premier League Darts dat de twee Nederlanders tegen elkaar speelden en de eerste keer was in week 1 tijdens de finale in Newcastle, die Van Gerwen won. Van Veen moest zich voor het tweede onderonsje afmelden, omdat hij in het ziekenhuis lag met nierstenen.

Uitgejouwde Luke Littler

Voor Van Veen was het zijn terugkeer in de Premier League Darts sinds zijn akkefietje met Luke Littler in Manchester een week eerder. Hij stoorde zich aan provocerence gebaren van Littler en kreeg een veeg uit de pan van de Engelsman. Echter kozen de fans massaal de kant van de Nederlander en dat was ook in Brighton te merken. Littler gooide onder luid boegeroep zijn slechtste wedstrijd ooit op een groot PDC-toernooi en droop puntloos af.