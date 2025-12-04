Luke Littler heeft het 'super getroffen' met zijn loting voor het WK darts. De regerend wereldkampioen krijgt eerst een paar 'makkies' en daarna zitten alle darters die uit vorm zijn aan zijn kant van het schema. Ex-prof Vincent van der Voort denkt dat de 18-jarige jongeling waarschijnlijk weer wint, maar ziet een mogelijke exit in de kwartfinale ook gloren.

Littler opent het WK darts op 11 december met zijn partij in de eerste ronde tegen Darius Labanauskas. Daarna wacht hem een duel met de winnaar van Mario Vandenbogaerde - David Davies. In de derde ronde en verder komen namen als Joe Cullen, Damon Heta en Rob Cross voorbij. Die zijn allemaal zwaar uit vorm. Een makkie dus op papier voor The Nuke, maar in de kwartfinale ligt een flink struikelblok op zijn weg naar de Sid Waddell Trophy in Ally Pally. Gerwyn Price is dan mogelijk zijn tegenstander.

Littler - Price in kwartfinale

"Price is super constant. Als ze allebei zover komen, moet alles meezitten voor Price. Hij verliest eigenlijk niet zo snel van mindere spelers, maar tegen Littler... Ja, ik denk dat je op dit moment allemaal afhankelijk bent van welke Littler er op dit WK staat. Als hij zo speelt als de laatste maanden, dan gaat hij weer gewoon winnen. Maar Price - Littler in de kwartfinale is wel een wedstrijd om naar uit te kijken, op nieuwjaarsdag... Dat zou schitterend zijn."

'Er staat geen maat op'

Toch blijft Littler volgens Van der Voort de favoriet op het WK. "Hij heeft het super getroffen met de loting. Dit is echt het stukje van het schema waar alle mensen uit vorm in zitten. Ik denk dat Luke hoopt dat het niet Price wordt in de kwartfinale. Dat is degene waar hij het meest naar kijkt, als hij al naar iemand kijkt. Op dit moment staat er geen maat op. We moeten kijken wie hem een wedstrijd kan geven. Het kan ook in één keer heel verrassend zijn."

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Luister de uitgebreide voorbeschouwing op het WK darts van Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door hieronder. Of check in via kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.