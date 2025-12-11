Op het WK darts dat donderdagavond begint is meer prijzengeld dan ooit te verdienen voor de deelnemers. Michael van Gerwen is één van de 128 darters die een gooi gaat doen naar de hoofdprijs van ruim 1,1 miljoen euro. De drievoudig wereldkampioen had dit nooit durven dromen, al plaatst hij ook wel een kanttekening bij de nieuwe verdeling van de prijzenpot.

Dartsbond PDC gooit vanaf dit WK op alle toernooien het prijzengeld voor de darters omhoog en flink ook. Maar nergens zoveel als er de komende weken in Alexandra Palace te verdienen is. Alle rondes zijn verdubbeld in opbrengst ten opzichte van vorig jaar. "Dat hadden we al die jaren nooit durven dromen", zijn Van Gerwen en goede vriend Vincent van der Voort het eens in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "De verdeling vind ik alleen niet zo eerlijk", zet Van Gerwen meteen een kanttekening.

'Dat is typisch'

Natuurlijk is de nummer drie van de wereld en drievoudig wereldkampioen blij met de verhoging en zou hij niets liever doen dan met de dikke vette cheque Ally Pally te verlaten. Maar als hij, net zoals vorig jaar, de finale haalt en verliest, zit hij met de gebakken peren. De verliezend finalist krijgt namelijk 'maar' 400.000 pond. "Ik vind dat de plek ná de winnaar nooit minder dan de helft kan zijn. Maar dat is typisch van de PDC: ze pronken alleen met de hoofdprijs."

Wereldkampioen op rozen

Volgens Van Gerwen en Van der Voort werkt de PDC met de nieuwe verdeling problemen in de hand. Voor zichzelf en voor de wereldranglijst. Van Gerwen maakte zijn zorgen over de verdeling eerder al duidelijk in een Engels interview. Luke Littler en Luke Humphries namen dat op als een persoonlijke aanval. "Maar daar heeft het niks mee te maken. Het probleem is straks dat de wereldkampioen kan zeggen dat hij aan bijna geen enkel ander toernooi meer mee hoeft te doen. Wie dat ook is."

PDC maakt het zichzelf lastig

Aangezien de opbrengsten van de andere toernooien vanaf 2026 wel stijgen, maar niet zo hard, gaat dat scheve standen op de wereldranglijst opleveren. Van der Voort ziet gebeuren dat de PDC zich hiermee ook in eigen vingers snijdt. "Als je een miljoen wint en daarna nog maar een paar toernooien speelt, hoef je voor de rest nergens aan mee te doen. Je positie bovenaan de ranglijst komt toch niet meer in gevaar. Daarmee breng je de PDC in een lastig parket."

'Waar slaat dat op?!'

Van Gerwen illustreert het verschil treffend. Omdat de Order of Merit gebaseerd is op prijzengeld en niet op punten, gaat de aankomende wereldkampioen ver weg lopen bij de rest van de concurrentie. "Ik moet 600 Pro Tours winnen en dan heb ik nog niet genoeg", doelt Van Gerwen op het prijzengeld dat op de vloer te verdienen is en bij lange na niet in de buurt komt van het WK. "Dat is twintig jaar lang alle vloertoernooien winnen. Waar slaat dat op?! Dat kan toch niet?"

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Naast Michael van Gerwen zit ook goede vriend Vincent van der Voort erbij. Hij kondigt aan definitief te stoppen met darts. Check de aflevering hieronder of bekijk en beluister 'm via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.