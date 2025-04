Michael van Gerwen zorgt met opvallende actie voor twijfel: 'Had het gevoel dat-ie een spelletje met me speelde'

Michael van Gerwen deed begin april een opvallende uitspraak bij Sportnieuws.nl: hij wist niet tegen wie hij de dag erna in actie moest komen bij de Premier League Darts. De interviewer weet nog steeds niet of hij het meende én ook Van Gerwens goede vriend Vincent van der Voort kan er zijn vinger niet op leggen.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door worden er meerdere stellingen aangehaald. Eén daarvan luidt: 'Als het mogelijk is, weet je een dag van te voren tegen wie je moet spelen.' Van der Voort noemt zichzelf een controlfreak en antwoordt dan ook met 'ja' op de stelling.

Presentator Damian Vlottes: "We hebben het daar vorige week niet eens over gehad. Ik had een interview met Michael van Gerwen, een dag van te voren in Berlijn. Toen was hij verbaasd dat hij tegen (Gerwyn, red.) Price speelde." Van der Voort vindt dat maar wat vreemd: "Je kan me een hoop vertellen, maar dan ben je niet heel erg ermee bezig."

Spelletje spelen

"Nee, dat is raar, toch?" Vlottes vraagt zich wel af hoe serieus het antwoord van Van Gerwen was. "Ik had een beetje het gevoel dat-ie een spelletje met me speelde." Maar Van der Voort gaat daar niet zomaar in mee: "Ik ken hem vrij goed, maar ik zou het niet weten. Het zou heel goed kunnen dat-ie het echt niet weet."

Van der Voort sprak op woensdagavond nog met Mighty Mike, maar toen is het er niet meer over gegaan. De Nederlandse topdarter liep namelijk een nekblessure op toen hij wat shirtjes aan het passen was voor sponsoren. "Het raakte natuurlijk geblesseerd die avond en toen was alles meteen heel anders. Maar anders had ik het er wel even met hem over willen hebben. Want als je niet weet tegen wie je dag erna moet, dat is vreemd." Van Gerwen kwam een dag later dan ook niet meer in actie bij de Premier League.

Niet de eerste keer

Het duo van de dartspodcast rakelt nog wel een eerder verhaal op, waarin Van Gerwen tegen onder andere Vlottes zei dat hij aan zijn voet moest worden geopereerd. "Dat iedereen het netjes opschreef. Daar hebben we het in de podcast nog met hem over gehad toen. Dus het is lastig inschatten." Van Gerwen vertelde toen later bij Viaplay dat heel die operatie een grapje was.

