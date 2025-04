Twijfel over motivatie van steenrijke darters: 'Ze moeten allemaal een Rolex en Range Rover'

Vincent van der Voort gelooft er helemaal niks van dat het bij topdarters als Michael van Gerwen niet om het prijzengeld, maar om de titels gaat. De inmiddels gestopte profdarter moet lachen als een interview van zijn goede vriend wordt aangehaald en weet zeker dat geld wel degelijk een enorme rol speelt.

Sportnieuws.nl sprak Van Gerwen in Berlijn over het door de PDC verhoogde prijzengeld. Hij zei toen dat hij niet voor het geld dart, maar dat hij een wereldtitel veel belangrijker vindt. Van der Voort denkt er in de podcast Darts Draait Door heel anders over. "Wat denk je zelf?", lacht hij om z'n goede vriend. "Een titel is fantastisch, maar als er overal nog een kwart van het prijzengeld overblijft dan is de motivatie bij veel spelers ver weg. Neem dat maar van mij aan."

Rolexen en Range Rovers

Hij ziet dat de huidige generatie darters maar wat graag cashen bij de PDC. "Ze moeten allemaal een Rolex (duur horloge, red.) en Range Rover (dure auto, red.) hebben, het kan allemaal niet op. Ze laten zich fotograferen in Las Vegas en alles... En dan zouden ze ineens een stuk minder gaan verdienen omdat het alleen om de titel gaat? Nou, er zijn er een hoop die dan wat anders gaan doen", weet Van der Voort zeker.

'Dat is ook niet goed'

Voor hemzelf is het extra prijzengeld geen extra motivatie om terug te keren als profdarter. "Het is heel veel geld, maar je moet nog steeds wel een rondje winnen om dat te krijgen. Als alleen dat de drijfveer is, is dat ook niet goed. Ik wil sowieso dat als ik weer speel, ik het idee heb dat ik iedereen kan verslaan. Ik weet ook wel dat ik niet de beste speler van de wereld word, maar ik moet wel het idee hebben dat ik die dag kan winnen van iedereen."

'Dan beter wat anders gaan doen'

En dat zit er voorlopig niet voor de 49-jarige Van der Voort. "Ik ben nu effe blij dat het niks is. Aan het einde van het jaar ga ik het serieus overwegen, maar de laatste keer dat ik gegooid heb was eind januari. Niet heel veel dus. Als ik er dan weer zin in krijg, is het mogelijk. Maar als ik geen moer gooi, heb ik het niet naar m'n zin. Ik moet plezier erin hebben, anders kan ik beter wat anders gaan doen."

