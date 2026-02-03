Michael van Gerwen was gek genoeg de slechtste Nederlander op de World Masters afgelopen weekend. De Nederlandse topdarter begon nog voortvarend aan 2026, met een gewonnen toernooi en verloren finale op de World Series. Maar in Milton Keynes ging het helemaal mis voor Van Gerwen. Goede vriend Vincent van der Voort weet wel waarom het niet liep en komt met een trieste verklaring.

Met nog geen 89 gemiddeld verloor Van Gerwen met 3-1 van Damon Heta en zat de World Masters er voor hem al na één wedstrijd op. Een tegenvaller na zijn gewonnen World Series in Bahrein en finale in Saoedi-Arabië daaropvolgend. "Dit hadden we zeker niet verwacht, want hij was goed aan het opbouwen en trainen", begint ex-prof Van der Voort in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Maar hij kreeg in zijn privéleven echt weer een mokerslag te verwerken. Het werd daardoor echt een waardeloze week."

'Hij wilde eerst niet gaan'

Zonder dat Van der Voort wil delen wat er precies gebeurd was - "Dat is niet aan mij" - weet hij wel dat Van Gerwen op het punt stond om het hele toernooi over te slaan. "Hij wilde eerst niet gaan, maar hij weet ook waar we mee bezig zijn. Dus toen toch maar gegaan, tegen beter weten in eigenlijk. Dit soort dingen heb je niet in de hand, dus ik vond het ook niet raar dat hij verloor. Je kan hem in deze niks verwijten. Als je ziet wat hij voor zijn kiezen krijgt... Dat is echt niet niks."

'Als het daar een zootje is...'

Darts is meer dan de gemiddelde sport vooral een mentaal spelletje. "En als het daar een zootje is, dan is het echt niet makkelijk. In één keer krijg je een draai om je oren van externe factoren. Hij had er wel weer zin in en dan wordt hij teruggeworpen. Deze keer was het niet zo gek dat hij niet in goede doen was. Maar de Tour wacht op niemand en topsport is keihard", gooit Van der Voort er nog maar wat clichés uit. Hij hoopt wel dat Van Gerwen er zich van bewust blijft dat hij dit jaar moet presteren in het darts om in de top te blijven.

'Nu moet je jezelf ook vermannen'

"Soms moet je wat op je kin nemen, want dit is het jaar dat het moet gebeuren. Dit moet snel omgedraaid worden, want als dit zo doorgaat staat hij volgend jaar overal buiten. Kom dan nog maar eens terug." Donderdag moet hij er alweer staan, als hij aan de Premier League Darts begint tegen Stephen Bunting in Newcastle. "Iedereen heeft z'n portie ellende en hij krijgt het echt voor zijn kiezen, maar nu moet je jezelf ook vermannen. Dat is niet makkelijk, maar als hij nog wat wil moet hij hard zijn voor zichzelf. Dat kan alleen hij. Ik had wel met hem te doen afgelopen week, terwijl ik normaal echt wel streng ben. Het is fijn dat hij nu tegen Bunting moet, die blaakt ook niet van het zelfvertrouwen."

