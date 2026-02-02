Van 29 januari tot en met 1 februari vond in Milton Keynes de PDC Winmau World Masters 2026 plaats, het eerste grote dartstoernooi van het jaar. Deze editie kende een flinke stijging in het prijzengeld ten opzichte van vorig jaar.

Zo krijgt Luke Littler, de winnaar van dit jaar, een bedrag van ongeveer €115.000, terwijl titelhouder Luke Humphries vorig jaar kon rekenen op circa €75.000. Het prijzengeld telt bovendien mee voor de PDC Order of Merit, waardoor het toernooi extra belangrijk is voor spelers.

Verzekerd van €20.000

Alle acht laatste deelnemers waren sowieso verzekerd van ongeveer €20.000. Wie de kwartfinale won, zag dat bedrag oplopen tot zo’n €34.500. Door die verhoging was de Masters niet langer het minst lucratieve major: de hoofdprijs lag nu op hetzelfde niveau als de World Series of Darts Finals, met als belangrijk verschil dat de Masters wél meetelde voor de ranglijst, iets waar spelers die jaagden op punten voor de Order of Merit veel waarde aan hechtten.

Ter vergelijking: bij andere grote individuele toernooien lag de beloning nog hoger. De UK Open (maart) leverde de winnaar ongeveer €138.500 op, terwijl de kampioen van de World Matchplay (juli) bijna €260.000 incasseerde. Met de grotere prijzenpot was de Masters dus aantrekkelijker geworden, zowel financieel als sportief.

Prijzenpot PDC Winmau World Masters

Winnaar: €115.000

Runner-up: €57.700

Halvefinalisten: €34.500

Kwartfinalisten: €20.000

Verliezers tweede ronde: €11.500

Verliezers eerste ronde: €5.700

Voorronde laatste 16: €2.800

Voorronde laatste 32: €1.000

Voorronde laatste 64: €850

Geld voor Nederlanders

Dat bekent dus dat Gian van Veen, die in de halve finale werd uitgeschakeld, en bedrag van bijna €35.000 op zijn rekening mag schrijven. Dat is voor sommige Nederlanders een gemiddeld jaarsalaris. Na uitschakeling in de kwartfinale mag Danny Noppert zich een slordige €20.000 rijker rekenen.

Andere Nederlandse darters die deelnamen, hebben een minder ruim zakcentje verdiend. Michael van Gerwen, Jermaine Wattimena, Niels Zonneveld, Wessel Nijman en Jimmy van Schie werden allemaal in de eerste ronde uitgeschakeld, en kregen dus €5.700 per persoon.