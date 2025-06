Het WK darts wordt vanaf dit jaar groter dan ooit. De PDC maakte eerder al bekend dat er liefst 128 spelers meedoen aan het iconische toernooi in Alexandra Palace, maar heeft nu ook de details bekendgemaakt. Alle spelers weten nu waar ze aan toe zijn en waar ze de komende maanden nog aan moeten voldoen om naar het WK te mogen.

In voorgaande WK's was de top-32 van de wereld automatisch geplaatst en mochten die darters de eerste ronde overslaan. Nu wordt de top-40 van de wereld automatisch toegelaten tot het WK darts en mag ook de top-40 van de Pro Tour Order of Merit (de ranglijst van de vloertoernooien en Euro Tours samen) door naar het wereldkampioenschap. Iedereen begint dit keer 'gewoon' in de eerste ronde.

Minimaal vier vrouwen

Nu er veel meer extra plekken te vergeven zijn om tot een veld van 128 spelers te komen, deelt de PDC veel toegangsbewijzen uit aan de darters buiten de traditionele top. Zo zijn er minimaal vier vrouwen in Ally Pally, waar het er voorheen twee waren. Ook zijn er drie plekken voor bijvoorbeeld darters zonder tourkaart (via de Challenge Tour) en drie via de Development Tour (voor talenten).

Extra kans voor Nederlandse darters

Een extra plek komt er beschikbaar voor één Nederlandse óf Belgische darter. Die twee landen krijgen namelijk een eigen kwalificatietoernooi voor het WK, waar er één ticket te verdienen is. Voor darters uit Azië (5) en Noord-Amerika (5) wordt het WK ook toegankelijker dan ooit. Daarnaast komen er ook drie plekken beschikbaar voor spelers van de Nordic- en Baltic Tour.

Geplaatste status bij loting

De top-32 van de wereld zal een geplaatste status hebben bij de loting. Spelers die de plekken 33 tot en met 64 bezetten worden ook een soort van beschermd, want de 64 spelers in totaal worden gekoppeld aan de 64 darters die via een bijzondere kwalificatie naar Londen afreizen.

Meeste prijzengeld ooit

Doordat er zoveel meer spelers meedoen aan het WK, heeft de PDC het prijzengeld ook flink verhoogd. Zo krijgt de uiteindelijke wereldkampioen begin januari liefst 1 miljoen pond bijgeschreven. Luke Littler is de regerend wereldkampioen en verdiende in de gewonnen finale tegen Michael van Gerwen begin januari 2025 'nog maar' de helft: 500.000 pond.

Kwalificatie-eisen voor WK darts