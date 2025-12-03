Het WK darts van vorig jaar staat bij veel Nederlanders nog in het geheugen gegrift als het WK waar Dirk van Duijvenbode ontzettend tegenviel. Dit jaar heeft de Nederlandse topdarter revanchegevoelens, vooral ook omdat hij vorig jaar tegen Madars Razma in de tweede ronde geveld werd door een virus.

Van Duijvenbode kan er nu, terugblikkend, beter mee leven dat hij vorig jaar al zo vroeg werd uitgeschakeld door de Let Razma. "Ik heb er meer vrede mee. Ik baal er wel van, maar ik was heel januari ook nog ziek. Dat was nooit een goed WK geworden", is Aubergenius overtuigd. In gesprek met Sportnieuws.nl zegt hij dat hij twee maanden ziek is geweest door het virus dat hij vlak voor het WK opliep. De oorzaak weet hij ook aan te wijzen.

'Het blijft altijd een risico'

"Ik had een paar evenementen gedaan waar veel mensen waren. Daar waren ook andere darters en een daarvan was ziek. Die had daarvoor ook al tien evenementen gedaan, die heeft dat zelf doorgegeven. Dus nu heb ik mezelf voorgenomen dat ik niet meer zoveel demonstraties gooi. Ik heb er nu nog maar één staan. Het blijft altijd een risico, maar ik wil ook die training op het podium hebben op voorhand."

'Ik word elke keer wel wakker'

Op het nieuwe WK treft Van Duijvenbode de Belg Andy Baetens in de eerste ronde. In aanloop naar die wedstrijd tegen een 'gevaarlijke tegenstander' wil hij zo optimaal mogelijk voorbereiden en fit aan de oche verschijnen. Daar helpt zijn thuissituatie momenteel niet in mee, want zijn tweede kind die eerder dit jaar geboren werd, slaapt nog altijd niet makkelijk. "Ik ga er niet uit, maar ik slaap licht, dus ik word elke keer wel wakker. Als het één keer per nacht is, is het weinig. Ik wil richting het WK zo goed mogelijk rusten, dus ja..."

