Gian van Veen is volgens de bookmakers de derde favoriet om het WK darts te winnen. Dat terwijl de Europees kampioen nog geen wedstrijd heeft gewonnen in Alexandra Palace. Met die pijnlijke statistiek hoopt hij nu af te rekenen. "Ik wil niet nog langer wachten."

Van Veen opent al op 12 december zijn WK tegen de Spanjaard Cristo Reyes. Die Nederlander noemt hem 'totaal onvoorspelbaar'. "De qualifier zijn de enige getallen waar je naar kan kijken bij hem. De laatste vijf jaar, geen idee wat hij gedaan heeft…", zegt Van Veen in gesprek met Damian Vlottes van Sportnieuws.nl over zijn aankomende tegenstander.

Reyes stond vijf jaar geleden nog in de top 32 van de wereld en gooide op het WK 2017 zijn hoogste gemiddelde: 106,07. Daarmee maakte hij het Michael van Gerwen knap lastig; de Nederlander won met 4-2 in sets. "Het is een speler waar je voor moet waken, maar hij heeft vijf jaar niet op een podium gegooid. Dat heb ik wel gedaan, wat in mijn voordeel kan werken", aldus Van Veen.

Van Veen wil af van pijnlijke statistiek

In oktober werd Van Veen Europees kampioen, maar een wedstrijd op het WK won hij nog nooit. "Ik kan er wel een beetje om lachen", erkent hij. "Het is grappig dat je een major wint voordat je überhaupt een wedstrijd op het WK wint. Maar ik wil daar wel snel vanaf zijn. Ik wil niet nog een, twee of drie jaar wachten. Dus ik kijk er wel heel erg naar uit naar die eerste wedstrijd."

Bij de bookmakers is de Nederlander tot eigen verbazing na Luke Littler en Luke Humphries de favoriet voor de wereldtitel. "Toch knap voor iemand die nog nooit een wedstrijd heeft gewonnen daar", reageert hij gekscherend als Vlottes het feitje oplepelt. "Als je kijkt naar afgelopen jaar: beide Lukes hebben alle majors opgepakt en ik dan eentje. Qua prijzengeld staan die twee bovenaan en ik ook derde. Dus als je daar naar kijkt, dan zou je het misschien een beetje kunnen verklaren. Maar ik zie mezelf totaal niet als derde favoriet", is hij eerlijk.

"Het WK is zo’n lang toernooi natuurlijk. Drie weken. Veel lange wedstrijden ook. Dus het is niet dat ik zeg: ik ben de derde favoriet voor de titel."

Hoge verwachtingen

Van Veen kende een goed 2025. Een vroege uitschakeling zou dan ook teleurstellend zijn. "Het draait natuurlijk om het WK. Het zal wel een smetje zijn als je er na één ronde weer uitvliegt. Er staat een hele andere Gian, als je het vergelijkt met 12 maanden geleden – en zeker met 24 maanden geleden. Ik kijk er met veel meer zelfvertrouwen naar uit dan de afgelopen jaren", is hij resoluut.

"Ik ben nu ook de nummer 10 van de wereld. Dus dan wordt er wel veel van je verwacht. Daar probeer ik zo min mogelijk mee bezig te zijn, ik probeer gewoon m’n eigen ding te doen. Ik heb de afgelopen twee jaar het WK ook iets groter gemaakt dan nodig is. Ik probeer het toernooi in te gaan zoals ik het hele jaar doe", aldus Van Veen, die niet echt een doel voor ogen heeft.

"Ik probeer wel echt ronde voor ronde te bekijken. Maar als ik laatste 16 of kwartfinales haal dan zeg ik: ik heb een prima WK gehad", erkent hij. "Het WK is lastig genoeg."

