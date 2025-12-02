Michael van Gerwen staat er beter voor dit WK darts dan een jaar geleden. Dat is wat ex-prof en goede vriend Vincent van der Voort merkt aan de drievoudig wereldkampioen. Na een jaar vol kopzorgen en emoties wacht in Alexandra Palace een kans op revanche. En die zou er zomaar eens kunnen komen, ondanks de lage verwachtingen.

Van Gerwen plaatste zich niet voor de Players Championship Finals, traditioneel het laatste grote toernooi voor het WK. Daardoor ziet zijn voorbereiding op het WK er anders uit dan normaal. Of het missen van het majortoernooi nog van invloed is? Van der Voort denkt van niet. "Nee, vorig jaar heeft hij ook maar één wedstrijd gespeeld, dus dat is het niet. Ik denk persoonlijk dat hij er zelfs beter voor staat nu dan vorig jaar. Toen was hij echt helemaal uit vorm", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

'We hebben er heel veel werk in moeten steken'

De Nederlander snapt ook wel dat die uitspraak gek klinkt. 2024 was dan misschien een slecht jaar voor de huidige nummer drie van de wereld, 2025 werd niet veel beter. Zeker toen in het voorjaar ook nog zijn huwelijk met ex-vrouw Daphne eindigde. Toch staat Van Gerwen er nu dus beter voor. "Vorig jaar hebben we er echt heel veel werk in moeten steken om hem een beetje oké aan het begin van het WK te krijgen", weet Van der Voort nog.

'Niet heel veel meer gespeeld'

Nu werkt de rustige aanloop van Van Gerwen naar het nieuwe WK in zijn voordeel. Met wat demonstratietoernooien moet hij zich klaarstomen. Hij komt 7 december terug van al die partijtjes en dan moet er in de ogen van Van der Voort nog een week goed getraind worden. Op 18 december is de Japanner Mitsuhiko Tatsunami de eerste tegenstander van MVG. "Het verstandigst is als hij vlak daarvoor nog één of twee keer een best-of-9 of een best-of-11 sets speelt tegen een goede tegenstander. En dan is het kijken hoe je ervoor staat in de langere wedstrijden. Daar heeft hij er gewoon niet zo heel veel meer van gespeeld."

Beste Nederlander van het WK

Ondanks alle tegenslagen en de matige vorm van afgelopen jaar, denkt Van der Voort dat Van Gerwen alsnog de beste Nederlander op het WK wordt. Gian van Veen, Danny Noppert en Jermaine Wattimena mogen dan op de deur kloppen, Van Gerwen is op een WK ongeëvenaard. "Michael is wel degene met de meeste potentie en geeft op dit soort toernooien wel vaak gewoon thuis. Van Veen, hoe goed hij ook speelt, heeft nog nooit een rondje gewonnen op het WK. Noppert wordt het ook niet. Hij speelt weliswaar fantastisch, maar heeft nog nooit een goed WK gespeeld."

Beluister de podcast

Luister de uitgebreide voorbeschouwing op het WK darts van Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door hieronder. Of check in via kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.